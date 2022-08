Spesialist svarer på spørsmålet som alle stiller!

Stéphane skrev på La VDNs Facebook-side: «Når jeg fyller på Leclerc, er motoren min katastrofal: mindre kraft, 20 % mer forbruk … Kort sagt, jeg legger den på stasjoner som er dyrere, men den koster meg mindre» i svar på Michel-Edouard Leclercs kunngjøring om lanseringen av kostnadseffektiv operasjon. «Jeg kom med denne bemerkningen da jeg dro til Bretagne: tanken min full på Total, jeg gjorde hele ruten; jeg fylte på Auchan, og fylte drivstoff på slutten av turen…» legger Veronique til.







Så, kan fyllingstiden variere fra en distributør til en annen? Våre franske kolleger stilte spørsmålet til Sebastien Jacquemart, en bilspesialist ved Nordlyd.

«Totalt anlegg, Leclerc-anlegg eller Auchan-anlegg, drivstoffet kommer ut fra det samme raffineriet. Det er veldig innrammet. Injektoren sender samme mengde drivstoff til motoren. Skiftstasjonene endrer ikke driften.»

Så hvordan forklarer du at leseren måtte fylle bensin tidligere enn forventet? Raskere drivstofforbruk begrunnes hovedsakelig av kjørestil, kjøretøyvekt (en bil med fem personer og bagasje bruker for eksempel mer enn en bil med bare én person om bord), ikke-oppblåste dekk og manglende vedlikehold eller bruk av klimaanlegg .

Og for ferierende som velger fjellet, forvent at de vil forbruke mer på utreisen enn på returen: rett og slett fordi motoren vil forbruke mer å gå opp enn å gå ned.

Hvordan får du det til å vare så lenge som mulig?

For å redusere drivstofforbruket, her er noen tips: slå av motoren når du har stoppet i mer enn to minutter (for eksempel ved et jevnt kryss), senk hastigheten litt, ta en jevn tur, skift gir forsiktig og bruk motoren bremser for å bremse gradvis, lette bilen din og unngå stativtak og baksykler, og pumpe dekkene litt (mellom 0,3 og 0,4 bar mer enn produsentens anbefaling).

alt det samme?

Du har kanskje lagt merke til, på samme stasjon, at noen dieselmotorer koster mer enn andre, det samme for bensin. Merker utvikler spesialserier med tilsetningsstoffer, men dette vil ikke direkte påvirke fyllingens varighet.

Xylium-serien fra Total er for eksempel basert på en formel som «renser bilens motor». Shell lover på sin side sin V-Power-serie med «mer effektiv forbrenning og rengjøring» for en renere, mer effektiv motor, og dermed bedre ytelse. «Men ikke forvent å kjøre 200 flere stasjoner enn vanlig med full tank.