Spesiell 5 mynt til minne om prins Philip som angrep Royal Mint

En ny spesialutgave til minne om hertugen av Edinburgh er utgitt av kansler.

Skattkammeret sier at utformingen av mynten, som ble godkjent av hertugen før hans død i april i år og vil bli lansert på Forsvarets dag lørdag, inneholder det originale portrettet av Philip.

Kansler Rishi Sunak sa: ‘Denne mynten er en passende hyllest til hertugen av Edinburgh som har inspirert mange mennesker rundt om i verden for sine tiår med tjeneste og til nasjonen og hans majestetiske dronning.

‘Jeg er stolt av å utstede mynten på Forsvarets dag, med tanke på hans strålende marine karriere og hans urokkelige forpliktelse til vår konge og hans kongelige plikter, det er bare passende at han og dronningen skal portretteres sammen på begge sider av den. ‘

Treasury sa at designen av mynten, som ble godkjent av hertugen før hans død i april i år, og som vil bli lansert på Forsvarets dag lørdag, inneholder det originale portrettet av Philip.

Mynten ble truffet av Royal Mint og er tilgjengelig på nettsiden, på postkontorer rundt Storbritannia og hos spesielle partnere i Commonwealth og over hele verden, sa statskassen.

Det sa også at Royal Mint ville donere £ 50.000 til Duke of Edinburgh Award for å støtte sitt sosiale arbeid i Storbritannia og internasjonalt.

Hertugen av Edinburgh fungerte i 47 år som styreleder for Royal Mint Advisory Board.

Designet av kunstneren Ian Rank-Bradley ble personlig godkjent av hertugen i 2008, og mynten bærer påskriften ‘HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh 1921-2021’.

Prins Philips strålende marine karriere, som så ham utsmykket for tapperhet i andre verdenskrig, så ham bunke på brystet av medaljer han stolt hadde vist i mange aktiviteter. Bilde: Duke deltok på en gudstjeneste i 2015 på Westminster Abbey

Mynten er et lovlig betalingsmiddel, men er designet for å bli samlet inn eller begavet i et begrenset opplag, og statskassen sier at den ikke vil komme i offentlig sirkulasjon.

Anne Joseph, administrerende direktør i The Royal Mint, sa: ‘Siden hertugen av Edinburgh døde i april, har mange kommentert at han har levd et godt liv.

Han har tjent lengst i britisk historie, og er vert eller styreleder for mer enn 750 organisasjoner, inkludert Royal Mint Advisory Board.

Royal Mint har markert viktige kongelige begivenheter gjennom århundrene og er stolte av å utstede en bemerkelsesverdig ny mynt som feirer livet og tradisjonene til en bemerkelsesverdig mann.

‘Det er passende at denne mynten – personlig anerkjent av prinsen – også støtter arbeidet til Duke of Edinburgh Awards.

“Disse prisene har vært til fordel for millioner av unge mennesker siden de ble opprettet i 1956, og er den største arven til prins Philip.”

