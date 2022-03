Spesielle begivenheter for å feire ankomsten av Bleach: Brave Souls på PS4

KLab Inc. kunngjør lanseringen av sitt 3D actionspill Bleach: Brave Souls (for øyeblikket tilgjengelig på smarttelefon og PC) på PS4 via PlayStation Store fra og med tirsdag mars, 15.

Veletablert med over 60 millioner nedlastinger, Bleach: Brave Souls er tilgjengelig i mer enn 148 land og regioner rundt om i verden. Han feiret sin sjette bursdag fredag ​​23. juli 2021!

Det er et gratis spill på 7 språk: japansk, engelsk, fransk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk og thai. Spillet er tilgjengelig i alle regioner som støttes av PlayStation Store – spillere fra hele verden kan nå nyte det!

Viktig kontrollerstøtte for komfortabel spilling

Alle spillmoduser kan spilles perfekt med kontrolleren. Spillere vil kunne fordype seg i verden av Blekemiddel på storskjermen og nyt friheten som spillet tilbyr ved å bruke kontrolleren til å beseire motstanderne.

Crossplay-støtte! Konkurrer mot PC- og smarttelefonspillere fra hele verden!

Cross-Play lar deg spille med (eller mot!) spillere fra andre plattformer. Slå deg sammen med vennene dine for å beseire mektige motstandere i samarbeidsoppdrag og konkurrer mot verden i den nye arenamodusen for høyest poengsum i 3v3-kamper.