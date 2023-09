Spider-Man 2: To nye videoer for spillet… New York and the Spider Suit!

Hvis du teller ned dagene frem til 20. oktober, er her noe for å gjøre ventetiden litt bedre… Under PlayStations State of Play-konferanse tok Insomniac Games to store spilleautomater i videospill. Spider-Man 2 : Underholdning i New York City og Spider-Mans imponerende garderobe. (Hvem vet, kanskje noen klær dukker opp i fremtiden Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ?). Men for å dra nytte av alt dette, trenger du definitivt en PlayStation 5. Og hvorfor er PlayStation 5 bare for spillfarger (rekkefølge) !

Spider-Men, Peter Parker og Miles Morales går inn i nye kapitler i livet deres når de balanserer ansvaret som voktere av Marvels New York. Mens Peters beste venn Harry Osborn vender tilbake til livet sitt og Miles prøver å bygge fremtiden sin utover videregående, blir heltenes forhold satt på prøve når symbioten ser ut til å true dem, byen og de de elsker.

