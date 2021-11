Spider-Man: Fans skuffet over No Way Home-traileren

Spider-Man-fans har lidd i flere måneder på nettet av rykter om et sammenløp av tre komikere som spilte Spider-Man i samme film. Spider-Man: Ingen måte Hus. Ved å avsløre identiteten sin, brøt Peter Parker stavemåten knyttet til karakteren hans og brakte tilbake til historien hans fiendene som tidligere hadde blitt beseiret av hans andre versjoner.

Tom Holland benektet imidlertid denne antagelsen i et intervju Total film, Men til ingen nytte. “Folk ville ikke tro meg hvis jeg fortalte dem at Toby Maguire og Andrew Garfield aldri ville komme tilbake. Men de ville måtte stole på meg på et tidspunkt (ler).”

Dette kan ha skjedd avhengig av reaksjonsnivået etter at en ny trailer ble sendt. Selv om ingenting formelt utelukker ankomsten til de to tidligere edderkoppene, viser den bare den stakkars Tom Holland som konfronterer Green Goblin eller Dr. Octopus (igjen spilt av Willem Duffy og Alfred Molina). “Jeg begynte å tenke at Toby og Andrew ikke var med på bildet.”, Opprørt en internettbruker. Dusinvis fulgte, like skuffet.

Tom Holland lover dem imidlertid overraskelser. “Det er mørkt; trist, virkelig rørende. Du kommer til å se karakterer du liker gå ting du ikke vil at de skal nyte. Det var så spennende å se Peter Parkers side.”

Det gjenstår å se om Marvel-fansen hans vil dele hans mening fra 15. desember.