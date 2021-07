Spike Lee: ‘Du tror at svarte mennesker vil slutte å bli jaktet som dyr’ | Filmer

Spike Lee kommenterte generelt åpent om den nåværende raserettighetskrisen i USA På filmfestivalen i Cannes tirsdag, Han mener tiden er inne for at “svarte mennesker slutter å bli jaktet som dyr.”

Lee, juryformann som kårer vinneren av Cannes Palm Dio, snakket på juryens pressekonferanse første dag av festivalen. Spurt om filmen fra 1989 Gjør det rette, Radio Rahim har en scene der en ung svart mann blir drept av politiet, svarte Lee: “Jeg skrev dette i 1988. Når du ser Bror Eric Corner, Når du ser Kong George Floyd ble myrdet, Lynch, jeg tenker på Radio Rahim; Etter 30 år skulle du tro at svarte mennesker ville slutte å bli jaktet som dyr.

Lee iført hatt med “1619” Dato for ankomst av de første slaverne afrikanere i Virginia, Målrettet Donald Trump og andre populister. Som svar på et spørsmål om anti-LGBT-lover i Georgia sa Lee: “Denne verden drives av kjeltringer: Agent Orange [Donald Trump], Brasil og Putin har en kjæreste. Det er det: de er kjeltringer. De har ingen moral, ingen anstøtesteiner. Det er verden vi lever i. Vi trenger å si fra mot slike kjeltringer. ”

Lees medjurymedlemmer inkluderer regissørene Mattie Diop, Jessica Hausner og Kleber Mentonia Bilho og skuespillerne Maggie Gillenhall og Tahar Rahim. Lee var den første svarte presidenten for voldgiftsnemnda i Cannes, og dette er første gang nemnda har et flertall av kvinnelige medlemmer.

Etter festivalens generelle representant, Thierry Fromax, kom saken om Cannes splittede forhold til Netflix.Tidligere kritisert strømmesider “De vi ikke vet om kino skal overleve”. I motsetning til andre festivaler krever Cannes at utvalgte filmer får en teatralsk utgivelse i Frankrike. Lee sa at Netflix ga ut filmen Da5blitz i juni 2020 (etter at en planlagt visning i Cannes ble forlatt på grunn av en epidemi) som ikke vurderte streamingstrusler. “Kino- og strømmesider kan leve sammen. På en gang var det en ide om at TV skulle drepe kino. Dette materialet er ikke nytt. Det hele er en syklus. ”

De Filmfestivalen i Cannes Kjører til 17. juli.