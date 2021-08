Spikey Ange Postegoglo lar Celtic vise frustrasjon ved å fortelle journalister ‘du stiller de samme spørsmålene’

Keltisk sjef Ange Postegoglo La ham vise sin frustrasjon etter et dårlig nederlag i Hartz – han får de samme spørsmålene som han ble stilt, som han insisterte på.

Hoops -fans ville ha ønsket et svar etter å ha forlatt Champions League denne uken for Midgeland.

Men da Gary McKay-Steven ga opp Hjerter Åtte minutter senere så ledelsen – med en feil av den nye forsvareren Carl Sterfeld – ut som managerens debut i manageren.

Celtic Anthony Ralston scoret et bemerkelsesverdig mål i andre omgang og når Kyoko Furuhashi Publikum er mer sannsynlig å bli blåst bort for sin debut.

Men Jumbo slet igjen da John Souther ledet seieren og Postgoglu var frustrert etter kampen.

Snakker Sky SportsHan sa: “Det er et spill vi kan vinne, vi kan ikke vinne.

“Vi må bli flinkere til å avslutte kampene våre, vi må fortsette å gjøre fremskritt. Vi har en kamp på torsdag, og vi må hoppe tilbake og vinne.

“Vi kan ikke bruke tid. Vi må hoppe tilbake og få resultater.”

Etter midtbanekampen ble han plassert til manageren i stedet for å dukke opp igjen, og responsen hans var åpenbar.

Postecoglou sa: “Du stiller meg de samme spørsmålene, så jeg kommer til å gjenta de samme svarene.

“Vi er her for øyeblikket, men jeg håper funksjonen blir bedre for hvert spill.



Etter 120 minutter onsdag kveld innså jeg at vi trengte noen nye bein og litt fart.

“Da vi kom tilbake til kampen var vi komfortable og det så ut som vi skulle ta det ut, men det skjedde ikke.”

På spørsmål om forestillingen stiller flere spørsmål enn svar, svarte han: “Ikke flere spørsmål enn svar.

– Jeg tror vi vet hvor vi er og hva vi må gjøre.

“Det tar tid, det tar treninger, det tar tid, det tar spill.

“Denne gangen samler vi lag, jeg er med uansett, det påvirker det.

“Men legg alt til side, for selv alt jeg sier virker som en unnskyldning. Det er fortsatt et spill vi kan vinne.”