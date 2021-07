Spill du må våkne for å se

Når det gjelder sommersport, kan du ikke gå galt å se på noen begivenheter. De er alle den ultimate kulminasjonen av forpliktelse, ofre og mestring, multiplisert med de umulige høye innsatsene til en fireveiskamp. Men noen hendelser fremkaller en følelse av drama og talent mer enn andre – disse elementene er ikke til stede i den racing turen.

I følge en nylig studie av hjernen min som jeg utførte, er dette de beste hendelsene basert på hvor mye jeg skrek på TV under Rio 2016 i Tokyo 2020.

Den beste sporten i sommer-OL

Kvinnefotball

Innebygd fra kassettbilder

Den nest viktigste begivenheten i kvinnefotballen (like bak verdensmesterskapet), er begivenheten et utstillingsarrangement (et glorifisert ungdomsarrangement på herresiden) som USWNT har vunnet tre gull, Norge vant i 2000 og i 2016. Tyskland.

Tokyo 2020 tilbyr livlige historier når USA ønsker å gjenvinne gull ved å hente inn nesten det samme laget som vant verdensmesterskapet i 2019. Nederland, laget de vant i den finalen, vil også være der, og vertsnasjonen er under press for å levere.

Storbritannia og Sverige vil ha design for å stoppe USA

Roing

Innebygd fra kassettbilder

Det er veldig få spill i verden som alle kan komme bak. For det første spenningen ved å være på sykkel. En annen ting jeg presenterer er båtliv. Etter å ha vandret rundt det rolige vannet en varm sommerdag, er den vanlige tanken til noen “Hvorfor skulle jeg ikke gjøre dette ofte?”

Så mange mennesker begynner å glede seg over båtliv, og er mer fokuserte på å komme seg ut, men du har olympierne – alle disse gutta lager skikkelige varsler bak båtene sine.

Akkurat som spenningen ved å se på hester gå nakke og nakke til den endelige lengden, er det en skjønnhet i å se roverne eksplodere hver scene.

USA, Tyskland og Storbritannia er tradisjonelle makter, men det kan også New Zealand, Australia og Russland.

Vannfotball

Innebygd fra kassettbilder

Vannpolo er et vakkert 7-på-7-spill som krever at seeren bruker mye tid på å forestille seg hvordan det vil være å trå vann i 30 minutter i et spill, som kalles “water rugby”.

Det fysiske behovet er utrolig, men den resulterende scenen er fortsatt fascinerende. Jeg tror det er noe i vannpolo-regelboken som sier at hvert spill skal gå ned i ledningen.

På herresiden er Ungarn, Serbia og Kroatia de siste gullmedaljevennene – som jeg har det veldig gøy der – mens USA, Italia og Australia er kvinnemakter.

Fekting

Innebygd fra kassettbilder

Hvor går gjerder når de drar? Ingen vet svaret på dette spørsmålet, men i løpet av de neste fire årene ser de ut til å komme inn i våre hjerter igjen, klippe og modne.

Noe av det beste med gjerder er at det domineres av Italia og Frankrike. Det er som å se en live action-versjon Tre musketerer.

Du vet absolutt ingenting; Du vil rope “N-kort! Brett! Ales! “Når du forteller alle rundt deg om fordelene med italiensk sverdmanskap.

Håndball

Innebygd fra kassettbilder

Du husker kanskje håndball fra gymnaset på videregående skole – når du av en eller annen grunn plutselig fikk lov til å suge på en baseballlignende sfære uten frykt for straff fra vennene dine. Vel, i Europa er håndball en stor ting. De er gode på det på forhånd.

Et annet av de målene vi så noen få ganger. Da tyske Florian Kehrmann var i ferd med å gå til bakken, dro han denne ressursen ut av ermet. Dette spillet er ikke et godt minne # Spansk. pic.twitter.com/K0S6CaMMAj

Danmark, Frankrike, Kroatia, Tyskland og Sverige spiller ikke for menn; Danmark, Norge og Sør-Korea er dronningene i kvinnespillet.