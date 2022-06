Spill, filmer, serier: SEGA avslører nye opplevelser for Sonic

SEGA dedikerte sitt andre virtuelle arrangement for Sonic-fans i går: Streaming på offisielle kanaler Web lys Og Dra, Sonic Central Sonic Team Chief Brand Officer og SEGA, Inc. i USA. Introdusert av SVP, Ivo Gerscovich, den anerkjente spilldesigneren Takashi Iizuka. De har stengt de nye Blue Hedgehog-Centric-opplevelsene som kommer i de kommende månedene.

Strømmen ga et innblikk i remasteren til de originale spillene Sonisk opprinnelseSamt en animert kortfilm Sonic LoreInspirert av den åpne verdenen til det kommende spillet Soniske grenser. Blant andre overraskelser ga SEGA også ut nye bilder fra Netflix-serien Sonic PrimePlanlagt i år.

Her er en oversikt over spillene, filmene, animasjonsseriene og kunngjøringene av lisensierte produkter utgitt i går under denne Sonic Central.

Sonisk opprinnelse

De beste klassikerne fra Sonic Hedgehog-lisensen du aldri har sett! Sonisk opprinnelse Den beste måten å spille originale Sonic-spill – Sonic the Hedgehog 1, 2 og 3, Sonic & Knuckles Og Lyd-CD – Helt omorganisert. Få fart på fantastiske ideer som Mirror Mode, nye animasjoner og mange flere på PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch og PC. 23. juni Neste.

Soniske grenser

Satser på de nye kongedømmene til de nye Sonic Hedgehog-eventyrspillverdenene som kommer snart for PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch og PC! Lisensering tar et stort sprang fremover ved å gi det blå pinnsvinet maksimal frihet og fart. Kjemp mot de mektige fiendene i sentrum av Stirlingøyene og deres landskap fullt av tette skoger, overfylte fosser, store ørkener og andre underverker å krysse i høy hastighet.

Høst gutter

I august vil spillere kunne spille Sonic, Knuckles og Tails i dette nye samarbeidet med Mediatonics største flerspiller Battle Royale. Høst gutterSom vil være Gratis å spille På alle sider fra 21. juni.

Sonic Speed ​​​​simulator i Roblox

Feir Sonic Central Sonic Speed ​​​​simulatorRask spill Roblox Den inviterer spillere til å stabilisere seg og få fart ved å gå gjennom de originale verdenene mens de kjører kapp mot vennene sine for å få de beste belønningene. SEGA og Gamefam kunngjør alt nytt Chemical Plant World-innhold der spillere kan låse opp Mayhem Amy Rose ved å bruke eksklusiv kode.

Sonic Forces og Sonic Dash

Åpne filmtilbud denne sommeren Sonic the Hedgehog2 I mobilspill Lydkrefter Og Sonic Dash. Til Halloween, når Super Shadow danser i november, sjekk ut Miffils the Dark. I Sonic Dash Og Sonic Dash + Vis frem din beste ytelse på Apple Arcade med spillerbannere og gi Sir Percival en varm velkomst!

Sonic the Hedgehog2

Paramount Pictures melder ankomst Sonic the Hedgehog2 Gjennom skuespiller Ben Schwartz på Blu-ray og digital ga han stemmen til Sonic i filmen. Denne utgaven kommer med morsomme bloopers bak kulissene og eksklusive animerte shorts som finner sted bak kulissene og hendelser. Sonic the Hedgehog2.

Sonic Prime

Gjør deg klar til å følge Sonics nye animerte eventyr med den aldri tidligere sett Netflix-serien som er co-produsert med WildBrain. Kommer veldig snart!