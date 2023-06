Spill med gull: Dette er spillene som er tilgjengelige på Xbox i juli

Hvem sier ny måned sier nye spill. For denne første sommermåneden er Games with Gold tilbake med to nye nuggets.



Mørkt tre

Mørkt tre er en overlevelsesskrekk utgitt i 2014. Produsert av Acid Wizard Studio, kaster tittelen spilleren inn i en spesielt ugjestmild sovjetisk skog. Enkelt sagt er spillet en tidsprøve. Utforsk og samle så mange ressurser som mulig i løpet av dagen. Men ikke glem å reservere deler av din dyrebare tid til befestningen av krisesenteret ditt. Når de siste solstrålene har forsvunnet, dukker mørke skapninger opp og forfølger deg nådeløst. Det er opp til deg om du foretrekker å kjempe mot dem eller gjemme deg. Liten særhet ved spillet, sett ovenfra. Mørkt tre Den er tilgjengelig fra 1. juli til 31. juli.

når fortiden var rundt

Langt fra skrekksjangeren, når fortiden var rundt Det er en poetisk historie, med en bittersøt smak. Spillet er utviklet av Mojiken Studio og Toge Production, og tar oss med inn i en surrealistisk verden som ser ut som et 2D-fluktspill. Gjennom hele eventyret beveger spilleren seg fra rom til rom, og hver gang fremkaller tider og minner om en ung kvinne og hennes elsker. Tittelen er absolutt verdt å sjekke ut. Om bare for temaene som dekkes. «Kjærlighet, tap, gå videre og gi slipp, men også gleden og smerten over alt annet». Den nysgjerrige vil kunne ta en titt på den fra 15. juli til 16. august.

