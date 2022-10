Spill med gull – november 2022s utvalg av «gratis» spill

To spill og mer…

For ikke så lenge siden kunngjorde Microsoft at det var gjort med Generations Xbox 360 på programsiden Spill med gull. Etter å ha gått gjennom alle spillene som kan tilbys månedlig, advarte Redmond-selskapet Portal 2 Det siste emnet for bruk av denne handlingen. På den tiden lurte vi på om dette ville ha en innvirkning på mengden spill som lander «gratis» hver måned. I dag er det ingen tvil.

Faktisk, igjen, planen Spill med gull Bare tilbyr to spill.

Og ironisk nok vil ikke den første tittelen være et friskhetsspill, siden det er en HD-remastering før 2003. Pretorianere. De som er mer opptatt av taktisk spilling vil ha tilgang til den andre ungdommen fra Pyro Studios og Torres Games. Fordi den ikke drar nytte av en fantastisk behandling og ikke engang tilbyr ergonomi av høy kvalitet til kontrolleren, er denne HD-remasteringen en mulighet til å synke inn i huden til Julius Cæsar under hans erobringer med sikte på å utvide Romerriket. Suksesser er ikke for ubehagelige å implementere.

Så, i en mye mindre alvorlig tone, er det på tide å prøve å slappe av i kjevene ved å fokusere mye mindre på strategi. Ja, bare for å prøve… for skynder vi oss som en gal mot en spøkelsesjakt, finner vi ut fortere enn det, selv om vi kommer oss ut av det ved første øyekast, med en spiker i første scene som fremkaller komiske tegneserier. Blindveisarbeid Dessverre mye flatere enn forestilt… Det er et enkelt skytespill med en praktisk generasjon som vi sent vil glemme…

Kort sagt, en ny måned med Games with Gold er i ferd med å begynne, og i bakgrunnen er det vanskelig å ikke innse at en tidtaker tikker mot døden til denne franchisen. Xbox Game Pass (Du vil se en økning veldig snart), virker nå som selvmisbruk.