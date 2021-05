I dag er spilleautomater en av de vanligste spilltypene det er mulig å spille på nettet. Det har imidlertid ikke alltid vært slik, og det er det vi skal ta en nærmere titt på i denne artikkelen.

Spilleautomater – hva og hvor mange varianter?

Hvis du er en erfaren spiller, så kan du sannsynligvis bare bla forbi denne delen av artikkelen, for den skal fortelle generelt om spilleautomater for dem som kanskje er helt ny i dette gamet. Så hva er egentlig en spilleautomat? Det er en maskin som du kan bruke til å spille forskjellige spill, men den trenger litt motivasjon – noen mynter fra lommen din.

Det gjelder selvsagt hvis du var gammel nok på den tiden når spilleautomater var en fysisk maskin som stod i kiosker eller på forskjellige kjøpesentre rundt omkring i det vakre landet vårt. Det skal imidlertid sies at det begynner å bli ganske mange år siden det var mulig, ettersom det er nettcasinoer som er mest vanlig nå.

Men når det gjelder den opprinnelige spilleautomaten så fantes det to varianter. Maskinen kunne være enten mekanisk eller elektronisk, mens på dagens nettcasinoer er det en litt annen definisjon som ligger til begrepet ‘’varianter’’. Da snakker vi heller om spillkategorier og lignende begreper som varianter, og det er det veldig mange av.

Poenget med en spilleautomat er å ha det gøy, og det håper vi også at er tilfellet for deg. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av å spille ansvarlig, ettersom det å spille kan være veldig farlig hvis du mot formodning skulle bli avhengig av det.Hvordan spilleautomaten har utviklet seg

Den aller første spilleautomaten ble laget i USA en eller annen gang på slutten av 1800-tallet. Det sier seg da selv at dette fenomenet har lagt en veldig lang reise bak seg, ettersom denne artikkelen skrives tidlig i 2021. Vi vet selvsagt ikke hva som var tanken på spilleautomaten på det tidspunktet, men i dag er det en veldig populær maskin.

Spilleautomaten har også eksistert i flere forskjellige former. Til å begynne med var det snakk om fysiske maskiner, som også blir kalt landbaserte spilleautomater. Det var de fysiske maskinene som var plassert i kiosker og på kjøpesentre. Spilleautomaten har vært både mekanisk og elektronisk, men etter hvert har den også få oppleve å være nettbasert.

Det er den nettbaserte versjonen som er vanligst i dag – i hvert fall i Norge, ettersom det ikke er lov å drive casinodrift her til lands. Det er imidlertid lov i mange andre land, og hvis du ønsker å besøke et ekte casino, så vet du nå at det faktisk er mulig. I Norge er det imidlertid nettcasino som er den vanligste måten.

Eksempler på spilleautomater på nett

Det er mulig å finne både klassiske og moderne spilleautomater på nettet. Med klassiske mener vi spill som Kronesautomaten og Mega Joker, som er fysiske spilleautomater som var veldig populære. I tillegg har du også andre spilltitler som har eksistert utelukkende på den nettbaserte spilleautomaten, og et eksempel på det er Starburst fra Netent.