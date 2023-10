Spille debatt – Tankeforbannelser

Playing Debate er et pedagogisk verktøy for å få unge mennesker til å interessere seg for vitenskap ved å stille spørsmål ved vitenskapens anvendelser og implikasjoner i samfunnet og hverdagen, og spesifikt implikasjonene av digital vitenskap. Etter temaserien om kunstig intelligens, presenterer Knowledge Tree Association med støtte fra Inria et nytt verk om digital teknologi i idretten.

Med Jouer à Débattre (JAD) tilbyr Kunnskapens tre utdannings- og kultureksperter gratis undervisningsmateriell, for å interessere unge mennesker (fra 13 år) på en annen måte innen vitenskap og for å introdusere dem til samfunnsdebatt, takket være en morsom og disiplinert tilnærming. Gjennom en rolle som veileder dem til å skape situasjoner og ta beslutninger, kan unge ta på seg komplekse spørsmål, nyanserte, konkrete objekter, og dermed reflektere over fordeler og risiko knyttet til vitenskapelig oppdagelse og teknologi.

I dag er Knowledge Tree et nytt medium for diskusjon av digital teknologi i samarbeid med Inria for å skape ressurser innen digital vitenskap, inkludert en tematisk serie om anvendelser av kunstig intelligens i ulike sektorer (transport, helse, sikkerhet). I spillet.

For artikkelen: Digital teknologi i spill: Debattlek, en innovativ pedagogisk støtte for å introdusere unge mennesker til vitenskap-samfunnsdebatt

