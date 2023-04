Spille piano for å stoppe forringelsen av hjernen? Å praktisere musikk ville forlenge kognitive evner

Å praktisere og lytte til musikk bremser aktivt kognitiv nedgang hos friske eldre mennesker. Dette er funnet i en studie ledet av Universitetet i Genève (UNIGE), Western Swiss University of Applied Sciences (HES-SO) og Federal Polytechnic School of Lausanne (EPFL) som involverte 132 pensjonister i alderen 62 til 78 år i god tid. Helse. . Sistnevnte måtte meldes på piano og musikalsk bevissthetsklasser uten noen forutgående praksis.

Deltakerne ble tilfeldig delt inn i to grupper. Medlemmer av den første gruppen tok ukentlige pianotimer. Medlemmene av den andre hadde godt av aktive lyttetimer fokusert spesielt på instrumentgjenkjenning og analyse av strukturen til verk, i et bredt spekter av musikalske stiler, sa UNIGE i en pressemelding mandag.

sove bedre

Etter seks måneder fant forskerne felles effekter mellom de to intervensjonene. Nevroimaging avslørte økt grå substans i fire hjerneregioner involvert i kognitiv funksjon på høyt nivå, inkludert områder av lillehjernen mobilisert i arbeidsminnet.

Forskerne fant også at søvnkvalitet, antall timer tatt og daglig trening hadde en innvirkning på graden av ytelsesforbedring. Det ble imidlertid observert en forskjell mellom de to gruppene: volumet av grå substans forble stabilt i pianistenes høyre primære auditive cortex, en region spesialisert for lydbehandling, mens den sank i den aktive lyttergruppen.

Imidlertid fortsatte en global prosess med atrofi hos alle deltakerne. «Derfor kan ikke musikalske intervensjoner forynge hjernen, men bare bremse aldring av noen av dens regioner», spesifiserer Damien Marie, førsteforfatter av studien.