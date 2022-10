Spilleregler endres på «Star Academy»: «Jeg synes det er litt urettferdig»

Under den tredje bonusen til «Star Academy» denne lørdagen måtte pedagogene i Dummary-les-Lies ta farvel med to av dem. Faktisk forlot Cenzo og Ahcène eventyret. En søndag morgen under våpenhvilens tegn kom akademiets direktør, Michael Goldman, for å se studentene sine med noen mindre enn enstemmige nyheter.

Vurderinger vil ikke bli holdt som vanlig førstkommende tirsdag. Rektor kunngjør endringen til elevene sine: «Jeg kommer med gode nyheter. Fire personer vil bli nominert og to blir eliminert på lørdag. Men det blir ingen studentstemmer«. med en ny regel som legges til i tabellen: «Du vil ta vurderinger som et par…du velger hvem du kobler opp med, ikke oss«.

Under disse nye vurderingene vil de fem duoene bestemme mellom tre sanger: «Å dø i morgen«Natasha St-Pierre og Pascal Obispo,»Du er min andre«Mauren og Laura Fabian og til slutt»Vår barndomselv«Michael Sarto og Carowall.

En ny regel i beste fall

Michael Goldman forklarer den lyse siden av denne nye regelen: «I en dobbel vurdering må dette mantraet av de to utnyttes, som nødvendigvis erstatter kvalitetene til den ene fremfor den andre, hvis begge lykkes, og svakhetene til noen dempes noe av egenskapene til den andre. Det krever litt å tenke på strategier for å bære hverandre«. På den annen side, hvis studentene bestemmer seg for å presentere seg som et par, vil hele duoen bli eliminert fra konkurransen.

Denne kunngjøringen falt ikke i smak hos alle i fortet. Leah la det bli kjent: «Jeg synes dette er litt urettferdigte», som Michael Goldman svarer: «Dette er reglene. Det er urettferdig, men hvis det gjøres klokt, kan det også være en mulighet«.

Når det gjelder dansen, vil den nå gjøres i to deler som forklart av regissøren.Det blir to. Det vil være et synkronisert spill for to, og jeg tror et gratis spill. Vi sees i morgen med Yannis Marshall«.

Vi får se på tirsdag om elevene lyktes…eller ikke.