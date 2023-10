Spillet Cyberpunk 2077 skal tilpasses kinoen

CD Projekt Red har annonsert at de vil samarbeide med Anonymous Content, et selskap som har jobbet med flere anerkjente verk. Vi finner også en tidligere HBO-ansatt i sentrum av den kreative prosessen. Det er nok å si at denne tilpasningen er på rett vei.

Utgitt i 2020, ble Cyberpunk 2077 svært dårlig mottatt av spillere og kritikere ettersom spillet var plaget med bugs av alle slag, spesielt på PS4 og Xbox One. Siden den gang har vannet strømmet under broene. Spillet har dratt nytte av en rekke patcher, mens den første DLC-en med tittelen Phantom Liberty har hatt en viss suksess.

I tillegg var Cyberpunk 2077 også i stand til å gjenopprette sitt image gjennom den kvalitative animasjonsserien Edgerunners, utgitt i 2022 på Netflix. Og denne animasjonsserien vil ikke være begrenset til en test, siden en film snart vil bli utgitt.

Faktisk har CD Projekt Red annonsert at de vil samarbeide med produksjonsselskapet Anonymous Content for å produsere et live-action-verk som vil finne sted i Cyberpunk 2077-universet. Og det er nok å si at Anonymous Content har en ganske betryggende kunstnerisk fortid. Faktisk har dette produksjonsselskapet jobbet spesielt med The Revenant, Spotlight eller Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Når det gjelder den lille skjermen, har Anonymous Content jobbet med Mr. Robot, The OA og 13 Reasons Why.

Og blant teamet som skal jobbe med denne live-action-tilpasningen av spillet, finner vi David Levine, tidligere konserndirektør og medsjef for dramaserier hos HBO. Mannen har spesielt jobbet på Westworld, Game of Thrones og True Detective.

Nå gjenstår det å se hvilken form denne live-action-tilpasningen vil ha. Keanu Reeves var til stede i det originale spillet, mens Idris Elba har en rolle i den nylig utgitte DLC. Disse skuespillerne kan komme tilbake, men en ny rollebesetning er mer sannsynlig.

Videre vet vi fortsatt ikke om det blir en trofast tilpasning av spillet eller et verk som foregår i universet til Cyberpunk 2077. Til slutt vet vi heller ikke om Netflix vil være tilstede slik tilfellet var med Edgerunners. .

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.