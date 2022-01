Spillet vil snart være kompatibelt med Nvidias DLSS på PC

Microsoft Flight Simulator er på en fest for spillere i år, og Azobo Studio har annonsert at tittelen snart vil støtte Nvidias DLSS-teknologi, som vil forbedre ytelsen på PC betraktelig.

I et intervju sendt på YouTube avslørte Assobo Studios at spillere ikke trenger å vente lenge på Direct X12-støtte på DLSS og PC. For de som ikke vet, The DLSS (Deep Learning Super Sampling)-teknologi La oss lage av Nvidia Øk antall bilder per sekund i et spill drastisk Når du opprettholder riktig grafikk. Denne teknologien finnes på produsentens RTX-grafikkort.

I tillegg til DLSS vil Asobo Studios gjøre endringer i DirectX Microsoft Flight Simulator. Tittelen tilbys for tiden i to versjoner, DirectX 11 og DirectX 12, men den første tilbyr mer stabile rammeverk. Så Studio lovet å gjøre DirectX12-versjonen mer stabil. Innen utgangen av året.

Hva gir DLSS til Microsoft Flight Simulator?

I følge Nvidia-data, Når DLSS er aktivert, kan rammer oppgraderes til over 70 % per sekund, Gode nyheter om et spill som Flight Simulator. Microsoft måtte gjøre det samme Distribuer flere lenker for å forbedre spillytelsen, Hadde problemer med å kjøre på datamaskiner med svært moderat konfigurasjon. Når spillet er akseptert, må DLSS tillate virtuelle kapteiner Nyt Microsofts tittel med flere rammer.

Nvidia vil ikke være den første til å implementere slik teknologi i spillet, fordi dette gjelder AMD, som allerede brukte FSR (FidelityFX Super Resolution)., Tilsvarer konkurrentens DLSS. I tillegg til kompatibilitet med DLSS, Spillere kan også forvente store tillegg i 2022. Det vet vi for eksempel Helikoptre og skiftende sesonger kommer senere i år. Hele spørreskjemaet finner du med utviklerne nedenfor.