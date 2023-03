Spillevideo for Layers of Fear Edition 2023

I forkant av 2023 Game Developers Conference deler Blooper Team og Anshar Studios den første offisielle forhåndsvisningen av spillet. Layers of Fear (2023), som viser tittelens nye mekanikk og visuelle forbedringer. Bygget på Unreal Engine 5, Layers of Fear (2023) støtter ray tracing, HDR og 4K-oppløsningVed å bruke Lumen-systemet for å oppnå bedre grafisk troskap og skape en skremmende oppslukende skrekktur.

Layers of Fear (2023) presenterer en gjenskapt og enhetlig visjon om skrekk, og vil være den ultimate opplevelsen for både mangeårige fans og nye franchisetakere. Sammen med det originale Layers of Fear-spillet, Layers of Fear 2 og all DLC (inkludert et nytt kapittel med tittelen «The Final Note», som tilbyr en alternativ versjon av det første spillets historie), vil spillet også introdusere en uutgitt historie av Forfatteren., en hjemsøkende historie som binder sammen hver oppføring i serien. Layers of Fear (2023) lanseres i juni 2023 på PC-, PlayStation 5- og Xbox Series X|S-konsoller.

Layers of Fear (2023) introduserer ny spillmekanikk som forbedrer og utvider spilleropplevelsen. En av disse forbedringene er tillegget av en lommelykt, et nyttig verktøy som viser seg å være avgjørende for å konfrontere grusomhetene som lurer i spillets historie. Spillets musikk er også oppdatert. To ganger Hollywood Music Media Awards «Best Soundtrack»-nominert Arek Reykovskiy og vinner av Digital Dragons Award for beste lydspor for The Medium har komponert det hypnotiske partituret, som legger til et ekstra spenningslag til spillet. Forbedret visuell troskap fra Unreal, som lar spillere sitte på kanten av setet og skjelve i ryggen.