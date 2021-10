Spillprisene er på vei opp: Her er årsakene

Sankt Nikolaus og julenissen må gjøre økonomisk innsats i år. Faktisk stiger prisene på spill kraftig (+3 til 6 % sammenlignet med fjoråret). Noen butikker frykter til og med forsyningsproblemer.

i en stråler først Butikkenes alder, de fleste lekene er av plast og laget i Kina. de bekymret av høye priser. For eksempel er et spill som kostet deg 18 euro i fjor 23 euro i år. Noen ganger er det en økning på 2,5 % på grunn av prisen på plast og transport. En gjennomsnittlig container fra Kina koster 6500 euro mot 1900 euro for to år siden. “arbeid Ingenting kan sies om krisen, vi kan ikke gjøre noe med kostnadene ved transport. Dette gjenspeiles dessverre i enkelte priser‘ forklarer Delphine SimmonsLekebutikksjef.

I butikkkatalogen er 14 % av spillene ennå ikke tilgjengelige. Noe som er tre ganger hva det var før krisen. Noen spill kommer med færre, inkludert fjernstyrte gjenstander. “Det var et problem med ressursene for å lage sjetongene. Men nå er vi tilbake til normalen litt. Vi trenger tid til å ta igjen forsinkelsen forårsaket av KoronavirussykdomRichard identifiserer seg ShrewersEn ansatt i lekebutikken.

Det er en forsinkelse, men kampene kommer. For første gang vises et tilgangsdashbord for å informere potensielle kunder. “Kunder er redde for å ikke eie hovedspillene, så vi gjør dette for å berolige dem‘, delfindetaljer SimmonsLekebutikksjef.

Så du bør være tålmodig eller rette valget ditt mot andre spill. De som er laget i Europa og uten elektronikk slipper unna med prisøkninger og lagerproblemer.