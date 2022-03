Spillverden forent mot Ukraina-invasjonen: sanksjoner og sponsorkutt presser Russland tilbake mot veggen

Den russiske invasjonen av Ukraina fikk også konsekvenser for sponsoravtaler: Tirsdag avsluttet Adidas samarbeidet med det russiske fotballforbundet. «Adidas slutter umiddelbart å implementere partnerskapet med det russiske fotballforbundet«, sa en talsmann for selskapet at det i 2020 vil nå 2,9% av inntektene i Russland, Ukraina og CIS-regionen.

Dagen før ble UEFA ødelagt «Med umiddelbar effektPartnerskapet med det russiske energiselskapet Gazprom, en av dets viktigste støttespillere siden 2012.

Ifølge spesialmedier er avtalen estimert til 40 millioner euro i året, inkludert internasjonale konkurranser arrangert av Champions League, UEFA og Euro-2024 i Tyskland.

Med finansiering fra Gazprom har den tyske klubben Schalke 04 allerede kunngjort oppsigelsen av kontrakten sin, og Manchester United har bestemt seg for å gjøre unna det russiske flyselskapet Aeroflot for sin del.

I Storbritannia, det russiske oligarkiet Roman AbramovichChelsea-eier kunngjør overgivelse»Til tillitsmennene til Chelsea Foundation Administration«Uttaket fra London-klubben er ennå ikke klart. En annen viktig sak, AS Monaco, tilhører den russiske milliardæren. Dmitry Rybolovlev. Monacos Club er veldig fornuftig i denne forbindelse.