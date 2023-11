Spionerer Apple Watch på deg? Besvart av Tim Cook

Umiddelbart var det en veldig statisk og kontroversiell begivenhet. Tim Cook ønsket ektefellene til politiske ledere velkommen til Apple Park på fredag. Arrangementet vakte bekymring for mental helse, spesielt med flere asiatiske statsoverhoder som besøkte USA.

«Du blir konstant overvåket»

Blant dem er USAs presidentkone Jill Biden, Sør-Koreas førstedame Kim Kyon Hee, Rachel Marab (Papua Ny-Guinea), Filippinernes førstedame Luis Araneta-Marcos, Dr. Wan Azizah Bindi Wan Ismail (Malaysia).

Nøyaktig, sistnevnte slo Apple-sjefen ved å hevde: «Hvis du noen gang har eid en Apple Watch, blir du konstant overvåket.». Administrerende direktør for Apple-merket svarte umiddelbart: «absolutt ikke».

Ifølge ham har selskapet hans A «Privat selskap»Og han nevner det siste «En grunnleggende menneskerettighet». Han sier at teknologiselskapet samler inn så lite informasjon som mulig: «Apple ser dem aldri. Vi ser dem aldri. Hvis noen vil ta dem fra oss, har vi dem ikke. Det er data vi aldri samler inn.».

Og Tim Cook avslutter : «En av nøkkelrollene vi spiller er å sikre folks personvern og sikkerhet. Disse to tingene går hånd i hånd.».

Hvis administrerende direktør har svart like mye, har Apple utvilsomt gjort respekt for personvern til et av de større markedsføringsargumentene for å selge produktene sine. Vi så nylig en annonse dedikert til Apple Watch som hånet konkurrentene i denne forbindelse. Du kan lese artikkelen vår om dette emnet igjen.