Spionhvalen håper å finne et hjem i Norges første marinereservat

Lofoten – 7. juni 2021 – Beluga-hval Halvadimir, mistenkt russisk spion, står fortsatt overfor sin farligste oppgave: prøver å overleve i naturen. Hvithvalen skapte overskrifter da han ble oppdaget av norske fiskere i april 2019, et uvanlig syn da den fremdeles finnes nord for Belugas i Arktis. Selv den fremmede var glad i salen han hadde på seg og menneskelig kontakt.

En redningsaksjon frigjorde det store marine pattedyret på den selbærende maskinen Utstyr St. Petersburg, Utviklet teorien om at han var en del av en russisk forskningsaktivitet. Oppkalt Havaldimir etter det norske ordet for hval (Hval) Ifølge Russlands president Vladimir Putin ble hvalen snart en kjendis. Dessverre spurte denne nye populariteten ham til å vokse rundt en ubegrenset turistsektor, mens hans tilstedeværelse på lakseoppdrett var uønsket på grunn av problemene han forårsaket for fisk og arbeidere. Hans nærhet til mennesker har resultert i to alvorlige skader, sist fra en båtfører, og fremhever de daglige farene for ham i travle vannveier.

Onewell er en ideell organisasjon opprettet for å finne et trygt hjem for den unge hvalen som har fanget hjertene til millioner av mennesker over hele verden. Sammen med Hammerfest-samfunnet utforsker de muligheten for å bygge verdens første marinereservat i Norge. Haldimir trenger et område på minst to kilometer langt og en kilometer bredt for å ha nok plass til å leve sitt beste hvaleliv. Det burde være et sted hvor folk kan se Halvadimir i hans vilkår, men ikke i menneskelige termer slik det er nå.

Onevale-grunnlegger Regina Crosby forklarer: “Nesten alle kan se hvorfor Havaldimir trenger beskyttelse på dette tidspunktet, så spørsmålet er nå, hvor og hvordan kan vi hjelpe ham? Vi snakket med utallige mennesker, men de på Hammerfest var raske til å handle og ta ansvar. Dette gir meg mye mening, for da jeg først kom til Hammerfest for Haldimir-filmen, filmet jeg også folk i samfunnet og hellet kjærlighet over ham. Nå to år senere, når Haldimir virkelig trenger dem, er Hammerfest der for ham. Kjærligheten deres er ekte. ”

Katherine Nass, prosjektleder og målutvikler ved Visit Hammerfest, gjenspeiler: ”Jeg var heldig nok til å møte Havoldimer under hans opphold på Hammerfest i 2019, og jeg husker at byen godtok ham som en ny borger. Den forrige majoren på Hammerfest var til og med gudfaren hans! Å vurdere mulighetene for å bringe ham ‘hjem’ og sørge for ham – og andre arktiske sjøpattedyr – er bevaring veldig spennende, spesielt for den lokale småskala turistsektoren. ”

Rick O’Brien, en verdenskjent ekspert på tidligere fangede hvaler og delfiner, reiste til Norge for å vurdere tilstanden til Haldimir, som nå bestemte at et fristed ville være den beste løsningen for ham. “Disse sjåførene er hans største fare,” bemerker O’Brien. “Norge kan gjøre dette, og klassen kan gjøre alt de gjør.”

Onewell er en ideell organisasjon grunnlagt av filmskaper Regina Crosby, som har støttespillere fra Norge og over hele verden som jobber for å finne et trygt hjem i Haldimir. Organisasjonens eneste mål er å skape verdens første marine fristed minst to kilometer unna, ikke bare for havaldirm, men også for andre reddet hvaler. Onewell har sponset prosjektet og fortsetter å samle inn midler gjennom donasjoner for å gjøre Norwegian Marine Sanctuary til virkelighet.

Lær mer på https://www.onewhale.org/

