Spippy the Squirrel erobrer verdensrommet

Spib, det rampete lille ekornet som følger Spiro og Fantazio på deres eventyr, skal reise ut i verdensrommet denne måneden. Editions Dupuis og det belgiske selskapet Aerospacelab var involvert i det opprinnelige prosjektet.

AerospaceLab er et selskap som produserer satellitter. Det ble opprettet i Mont-Saint-Guibert, men planlegger å bosette seg i Marcinelle ved foten av Avenue Paul Pasteur. Også i Marcinelle huser det også hovedkvarteret til Editions Dupuis. Ingeniører og teknikere som bygger satellitter prøver ofte å finne et originalt navn for håndverket sitt. Men dette navnet burde forklare oppgaven. Selskapets fjerde satellitt heter SPIP for MultiFruEgral jeg erMantra BRototype. Et bilde av et lite ekorn vises på enheten. Så han vil faktisk reise gjennom verdensrommet. «Det er virkelighet møter fiksjonSophie Durot, generaldirektør for Editions Dupuis, er henrykt. I bind 52 av The Adventures of Spiro and Fantacio har Spib allerede reist til verdensrommet med de to heltene. Vi er veldig stolte over å være tilknyttet dette prosjektet«.

SPIP satellitt er en jordobservasjonsenhet. Den vil reise i en høyde på omtrent 525 kilometer og overføre bildene til ulike polarstasjoner hvor de vil bli analysert. Å knytte en tegneseriefigur til et vitenskapelig emne og oppgave er en måte å popularisere mer komplekse og lite kjente emner. Uansett, dette er hva Benoit Tepper, skaperen av AerospaceLab, sa: «Vi var i Spyro Newspaper for to uker siden. Det var veldig interessant å forklare hva vi gjør og hva det er til for et publikum som ikke er vår målgruppe. Folk, uten egentlig å være klar over det, bruker dusinvis av satellitter hver dag. For eksempel GPS for å komme seg rundt. Internett-tilkoblinger i Belgia gjøres ikke via satellitt. På den annen side er serverne vi bruker mens vi surfer på Internett synkronisert av satellitter. Uten satellitt, ingen servere, uten servere, ingen internett«.

SPIP forventes å løfte fra California denne måneden på en Space X Falcon-rakett.