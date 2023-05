Spist av lus, avmagret … en amerikansk fange bukker under for «grov omsorgssvikt».

SUnderernært, dehydrert og fortært av lus: En schizofren innsatt døde av «grov omsorgssvikt» i et fengsel i det sørlige USA, ifølge en obduksjonsrapport som ble offentliggjort mandag.

Lashawn Thompson, en 35 år gammel afroamerikansk hjemløs mann, ble tatt i varetekt av sheriffen i Fulton County, som inkluderer Atlanta, i juni i fjor etter å ha spyttet på en offiser. 13. september døde han i en celle på mentalavdelingen i et lokalt fengsel, avmagret, svært skitten og befengt med insekter. En offisiell obduksjon avgjorde at dødsårsaken var «ubestemt» i sammenheng med «schizofreni og bipolare lidelser».

Takket være finansiering fra fotballspiller Colin Kaepernick, som var sterkt involvert i Black Lives Matter-bevegelsen for å bekjempe rasisme og politivold, har familien hans ansatt en uavhengig medisinsk undersøker for å lære mer. Lashawn Thompson døde av «komplikasjoner fra grov uaktsomhet», konkluderte Dr. Roger Mitchell i en rapport som ble utgitt mandag. Ifølge ham fikk Lashawn Thompson foreskrevet medisiner for å kontrollere schizofrenien sin da han ankom fengselet, men fikk det tilsynelatende ikke på minst 43 dager, noe som utløste kollapsen hans da han ikke var i stand til å spise, drikke eller vaske uten behandling.