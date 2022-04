Splatoon 3 kommer 9. september 2022 til Nintendo Switch

Litt etter litt sluttfører Nintendo sin utgivelsesplan for 2022. Denne helgen kom det japanske firmaet for å kunngjøre at Splatoon 3 Den kommer til Nintendo Switch 9. september. I tillegg til dette får vi vite at Splatoon 2: Octo Expansion DLC nå tilgjengelig gratis via abonnement Nintendo Switch Online + tilleggspakke.

Bare noen måneder igjen for Splatoon 3 på Nintendo Switch

De kommende spillene produsert av Nintendo-studioene blir tydeligere. Etter utsettelsen av The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 for våren 2023 enten ankomsten av xenoblade-krøniker 3 29. juli fikk vi nettopp vite at Nintendo Switch vil dra nytte av det Splatoon 3 fra 9. september 2022. En video har også kommet for å avsløre denne informasjonen, men også noen detaljer om spillets spill.

I detalj har denne nye traileren kommet for å avsløre modusen krigs territorium. Sistnevnte vil tillate spillere å konkurrere 4v4 på slagmarker nye og gamle. Målet er nok en gang å fargelegge det største området av feltet. Vi hadde også muligheten til å se praksis av Balibot-forstaden eller til og med en ny bevæpnet, perforator. Splatoon 3 vil også inneholde en enkeltspillerkampanje der du spiller som nummer 3; eller til og med en Salmon Run-modus der spillerne må slå seg sammen for å beseire bølger av Salmonoboss.

Før ankomsten av Splatoon 3, uttalte Nintendo også at DLC Okto-utvidelse fra splatoon 2 var nå tilgjengelig på abonnement Nintendo Switch Online + tilleggspakke. Abonnenter vil kunne laste ned utvidelsen direkte fra den dedikerte siden på Nintendo Switch eShop. Selvfølgelig må du ha spillet Splatoon 2 for å kunne spille denne DLC. Som en påminnelse kaster dette tilleggsinnholdet spillere ned på en t-banestasjon med Octoling Number 8. Dette eventyret inkluderer 80 oppdrag.