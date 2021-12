Sponsor Deceuninck forlater Patrick Lefevere og Quick Step for å bli Alpecin-Fenix ​​sin nye medsponsor

Deceuninck er den nye medsponsoren til det belgiske sykkellaget Alpecin-Fenix ​​for de neste fire sesongene, kunngjorde begge sider tirsdag. Deceuninck, Quick Step, sitt partnerskap med Patrick Lefeveres team ble avsluttet på slutten av 2021-sesongen. Det belgiske selskapet, som spesialiserer seg på produksjon av PVC-dører og vinduer, har inngått en kontrakt med Alpecin for de neste fire sesongene. -Et team av Phoenix, Matthew van der Boyle, Tim Merlier eller Jasper Phillipsen.

Damelaget er et partnerskap av Alpsin-Phoenix Mountainbike og Cyclocross-teamet. “Å støtte unge talenter og styrke kvinnesykling er to verdier som vi begge setter høyest,” sa Francis Van Eeckhout, administrerende direktør i Deceuninck Group, i en uttalelse.

“Vi er glade for å samarbeide med Deceuninck,” sa Philippe Roodhooft, manager for Alpecin-Fenix. “Vi har gjort betydelige fremskritt de siste årene. Deceunincks besøk med våre nåværende partnere vil bane vei for at vi kan stabilisere vår nåværende posisjon og samtidig forbedre og realisere våre fremtidige ambisjoner.”