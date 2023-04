«Spør dine paranoide venner» (video)

Sammen med 14 av vennene hennes leide Kennedy et stort hus i Canada for å feire kjæresten sin 30-årsdag. En av vennene hans følte seg snart ukomfortabel da han skjønte at han hadde blitt spionert på Airbnb.

For å sikre at overvåkingskameraer var skjult i ly, begynte Kennedy etterforskningen: «Hun så på hvert dusjhode, alle karmene, dørhåndtakene, overalt i huset … hun fant en på badet,» sier Kennedy. Videoen ble lagt ut på TikTok.