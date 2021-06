Spor etter Chris Azer Celtic-overføringer er skjult i et blankt syn fra den norske konsultasjonen til Neil Lennons skjulte spektrum

Celtic-forsvareren Christopher Azer forlater klubben i sommer.

Den norske stjernen gjorde en offentlig bønn da han var borte fra landet sitt fredag ​​morgen og var bestemt på at hans umiddelbare fotballfremtid var borte fra Glasgow.

Han avslørte også at han ble forsikret om at han ville være i stand til å bevege seg andre steder etter at støvet har lagt seg på slutten av sprekkene på 10-tallet A Row i 2020-21.

Det har vært en eksplosjon fans har forventet å falle en stund, men hvordan kom vi hit?

Registreringsspill Det tar deg gjennom alle de viktige øyeblikkene i en lang utvekslingshistorie på mer enn ett år i produksjon.

Advarselskudd

Den første advarselen kom dagen før koronaviruset rystet fotballverdenen og krasjet inn i en liga-for-liga, sportsepidemi.

I mars 2020 vil Azars tidligere agent Dor Federson uten tvil hevde at Azar drar fra Parkhead om sommeren.

Han sa: “Han vil ikke forlenge kontrakten med Celtic og forlater i sommer.

“Det er mange klubber som er interessert, men jeg kan ikke gå under navnene deres. Det er mange som har fulgt ham lenge.

“Det er klubber som ønsker å skaffe ham, men som ikke har råd til det. Det er mye interesse for Christopher generelt.”

Endring av agenter

Den generelle salven gikk tydeligvis ikke bra med den aktuelle spilleren.

Mindre enn tre måneder før den store åpningen av sommervinduet, før Asers avgang, hadde Great Guardian presset sin representant til støtte for det nederlandske selskapet SEG.

Federson ønsket å beholde sin stjerneklient, men kontrakten hans ble ikke fornyet av Azar.

Lennons skjulte bredde



(Bilde: SNS Team)



Etter 2-1 Champions League-avslutningen i hendene på ungarerne Ferenc Varos i slutten av august, ga da manager Neil Lennon spillerne sine to tønner.

Hans kommentarer om noen av spillerne som ikke ønsket å være i Celtic avslører det vi nå vet etter Azars offentlige tale.

Etter nederlaget sa Lennon: ”Spillerne må bli bedre, få tilgang til deg, få humøret riktig.

“Noen av dere vil ikke være her? Slipp.

“Jeg liker spillerne som vil være her.”

Selvfølgelig er vi nå intime med forsikringene gitt til Celtic Azar på den tiden, Guardian understreket at han ble indusert til å bli i en 10-på-rad med et løfte om å selge sommeren 2021.

Nysgjerrighet som aldri forsvinner

På dette tidspunktet, A.C. fra Italia. De første rapportene var at Milan så Azar foran sommervinduet.

Det var intens interesse fra San Siro-klubben.

Pavlo Maldini, den anerkjente forsvarsspilleren som nå har blitt sportsdirektør, sa mot slutten av vinduet: ”Vårt største behov er en sentral forsvarer.

“Nikola Milenkovic og Azer kan være en del av navnene som blir evaluert.

“Men de er ikke de eneste, og det er ikke de vi jobber for.

Fristen 5. oktober forble i Azhar Club da Milan flyttet for å sikre et permanent lån til Sevillas Simon Khazer.

Ytterligere informasjon om Rosoneris interesse kom i januar-vinduet, men Milanos ledere ønsket å signere Fijo Domori fra Chelsea i stedet. De er nå innstilt på å gjøre stavingen permanent.

Norske dobbelter involverer seg

Azer har lenge vært stolt av å representere landslaget sitt, med Skottland som vant to ganger på straffer i samme sluttspilldivisjon der han og Hoops-skyldneren Mohamed Elionaouci gjorde Euro 2020.

For å høre offentlig kritikk av skotsk fotball fra manager Steel Solbagan og hans trener Breit Hangland, tidligere Fulham og Crystal Palace-forsvarer, fungerer det som en talsperson for en ny rolle.

I mars i år ba de begge Azer offentlig om å flytte til en større liga for å fortsette sin vekst.

Begge er norske VG-er. Når han snakket til Paper, sa Solbagen: “Han trenger å endre ligaen nå, han må.

“Han må gå til en av de fem store ligaene. Han har forutsetninger for å spille i alle disse ligaene. Jeg er stille om det.”

Hungland la til: ”Jeg fortalte ham to ganger på telefonen at han i noen av kampene han spiller i Skottland ser ut som en senior som spiller på juniornivå.

“Det er definitivt bra for ham. Dette er ikke for å kritisere den skotske ligaen, men han bør utfordres fremfor alt annet. Hvis jeg var ham, ville jeg prøve å gå til et høyere nivå.



(Bilde: SNS Team)



Øyne

På slutten av sesongen ble et nytt potensielt mål opprettet: United i Newcastle.

Et trekk som er mindre enn å oppmuntre Macbeth under Steve Bruce, en langvarig skade på Fabian Shaw, og den generelle følelsen av at en oppgradering i fjerde er nødvendig vil gi Azar et trekk som gir perfekt mening.

Da Toon Scouts dukket opp på Ibrax i begynnelsen av mai for å se sesongens siste derby mellom Rangers og Celtic.

Fredagskommentarer

Å gå bak mikrofonene mens Azer er borte med landslaget sitt for å levere en målt appell til Barclays beslutningstakere, tar oss til dagens nivå.

Han sa: “Med ett år igjen av kontrakten min, vil det være den beste løsningen for meg og klubben min. Noe kommer til å skje i sommer.

“Jeg har ett år igjen, og jeg vil være lojal mot klubben. For både meg og Celtic å få det beste utgangspunktet, er det fornuftig at det i år vil skje.”

Senere kom han med i et langt intervju med TV2, der han sa: «Jeg ble lovet i fjor sommer at jeg skulle få dra, men vi ble enige om å bli i klubben for å prøve å vinne 10 på rad.

“Det var viktig for klubben, men dessverre klarte vi ikke.

“Nå som vi har kommet til det punktet hvor jeg drar, forventer jeg virkelig at klubben holder ordet.”