Sporet etter massakren i kjølerommet er tydelig

Etterforskerne i denne saken har hatt jevn fremgang i mer enn to år

I mai 2019 ble liket av den savnede unge kvinnen Sandra funnet i et bagasjerom i en bil i Valentine, noen få kilometer fra Paris. 23-åringen ble meldt savnet av sine pårørende for tre dager siden.

Offerets søster kontaktet politiet og forklarte at sistnevntes bil ble funnet ved et uhell der det ikke var årsak. Bekymret ba hun politiet om å komme til stedet, til Valentin, for å åpne hvelvet. Inne fant politiet liket av en ung kvinne med armer og ben bundet. Hun hadde gaffatape i ansiktet.

En langvarig etterforskning

Etterforskere har i to år forsøkt å kaste lys over dagen da hun forsvant, siste gang hun ble sett i Franfrix i Quincy-Sauce-Senard. Siden den unge kvinnen hadde slitt, ville han ha krysset veien til en viss kasserer ved navn Shamran, som prøvde å kysse ham.

Situasjonen ville ha forsterket seg på stedet beskrevet som mørkt av mange i nabolaget, og myndighetene tror han ville blitt drept i butikkens kjølerom. Ifølge Le Parisien var tre personer involvert i kassereren involvert i å ta offeret til Valenton. Det var her hun lå død.