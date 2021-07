Spørsmål og svar: Komfortable konger og lang levetid er viktig i det nye albumet Underholdning

Abby: Bortsett fra Kings of Convenience, var du på The Waitest Boy Alive. Rytmene og vibrasjonene til de to gruppene er veldig forskjellige. Hvordan definerer du deg mellom disse to menneskene?

YE: The Whitest Boy Alive ble opprettet i Berlin. Når jeg drar ut på mange nattklubber er det en periode i livet mitt. Så mange av sangene til The Wight Boy ble komponert mens du satt i en klubb, høyt, blomstrende, blomstrende, blomstrende, blomstrende, og mye av Kings of Convenience-musikken ble hovedsakelig sunget i Bergen mens du sang på toppen av det, i utgangspunktet spilte lydgitaren, så den kom fra en helt annen atmosfære.

Abby: I hvilken atmosfære er du mest komfortabel?

JA: Vel, jeg mener, jeg har et utrolig problem i ørene mine akkurat nå. Jeg har denne tingen som heter tinnitus, så for meg, akkurat nå, sitter jeg hjemme i Italia hver dag og spiller lydgitar, som fremdeles er veldig mye i mine ører når dansemusikken er for vanskelig for meg. Så av den grunn er The Whitest Boy Alive et band som har blitt en mindre og mindre del av livet mitt fordi det ikke lenger representerer livet mitt. Jeg mener, jeg liker fortsatt musikken vi lager, og jeg elsker fortsatt å spille med disse menneskene. Men igjen, med Kings of Convenience, har vi mer lang levetid fordi dette prosjektet er så kroppsvennlig.