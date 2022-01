Spørsmål om den nye Omicron-undervarianten

En variant av Omicron dukket opp for noen uker siden, den er allerede i omløp i mange land, og egenskapene er ennå ikke allment kjente og blir grundig undersøkt av helsemyndigheter.

Foreløpig er de nøyaktige egenskapene til denne undervarianten kalt BA.2 ikke analysert. Men noen data vekker oppsikt: de har dermed blitt flertallet i Danmark, hvor antallet daglige tilfeller begynte å stige igjen for noen dager.







“Vi har en internasjonal situasjon der Omigran-varianten er svært sirkulerende, og det er naturlig for oss å se på nedstigning over tid,” sa det franske folkehelsebyrået på en pressekonferanse fredag.

“Vi er interessert i om det har forskjellige egenskaper basert på infeksjon, immunflukt eller alvorlighetsgrad,” fortsatte han. Til dags dato har denne variasjonen blitt funnet i Frankrike, “men i mindre grad”.

I Danmark, derimot, erstatter den gradvis BA.1, den «klassiske» Omicron-varianten, sa det franske folkehelseorganet. – Danske myndigheter har ingen forklaring på hendelsen, men den blir overvåket nøye, la han til. Frankrike på sin side “følger nøye dataene produsert av Danmark”.

– Denne undervarianten, som er i stor sirkulasjon i Asia, overrasket oss med hastigheten på immigrasjonen til Danmark, sa arkeolog Antoine Flaholt til AFP fredag.







«Landet forventet toppen av forurensning i midten av januar; Det skjedde ikke, kanskje var det på grunn av denne undervarianten, som ser ut til å være mer smittsom, men ikke mer ondartet enn den opprinnelige varianten, fortsetter han.

Ifølge direktøren for Global Health Institute i Genève er det for sent å argumentere «med årvåkenhet».

“For øyeblikket har vi inntrykk av at dette er sammenlignbart i intensitet med Omicron, men det er fortsatt mange spørsmål på bordet,” legger han til, og ber oss “implementere screeningteknikker for å nøyaktig diagnostisere og se nøyaktig hva egenskapene er. .” .

Den franske helseministeren Olivier Véran var forsiktig torsdag. “Det er veldig regelmessige variasjoner,” husket han under en pressekonferanse med statsminister Jean Costex. “For det vi vet så langt, er dette mer eller mindre i tråd med eiendommene vi kjenner fra Omigron.”

Ministeren la til at det på dette tidspunktet “ikke ville endre spillet”. I likhet med den tidligere Delta-varianten har Omigran-varianten, ved å kopiere, produsert undergenerasjoner av “småbrødre” med en eller to mutasjoner avhengig av det opprinnelige genet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserer Omicron som en “angstvariant” som ikke skiller seg fra BA.2-subtypen på dette stadiet.