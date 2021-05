Sports Technology Institute med støtte fra Arsene Wenger med sikte på å revolusjonere fotballtrening Fotballnyheter

Arsene Wenger foreslåtte endringer i fjorårets lov om splittkompensasjoner, men noen er bedre kvalifiserte enn den tidligere Arsenal-sjefen til å kommentere innovasjon i fotball.

Faktisk trekker Wenger, en pioner i Premier League, som endret fysisk trening og produkter etter utnevnelsen som Arsenal-manager i 1996, nå som sjef for FIFAs globale fotballutvikling.

Wenger spådde nylig at nevrovitenskap ville være den neste utviklingen av spillet, og la til at trening av hjernen kunne hjelpe spillerne til å ta bedre avgjørelser på banen, og at han ser lignende potensial i ytelsesanalyseteknologi utviklet av Playermaker.

Faktisk, i mai 2019, seks måneder før han startet sin eierandel i FIFA, bestemte han seg for å investere privat i selskapet etter en demonstrasjon av ytelsesovervåkningssensorene i bakgården til et ungdomslag på mesterskapssiden. Hans Totteridge-hjem i Nord-London.

Bilde:

Arsene Wenger er nå FIFAs sjef for global fotballutvikling



“Jeg kan ikke fortelle deg hvor vi skal hen,” sier Guy Aaron, Playmakers administrerende direktør og medstifter. Sky Sports Med en latter.

“Gå ned fra treneren og forestill deg å se Arsene Wenger i sitt eget hjem, og tren deretter foran ham i hagen hans.”

Playermaker er ikke det første selskapet som tilbyr ytelsesinnsikt gjennom brukbar teknologi – GPS-enheter plassert på baksiden av undertøy finnes allerede overalt i toppfotball – men tilbudet er unikt i den forstand at det kan monteres på en spillers støvel.

“GPS-slitasje er god teknologi, men vi mener at det bør være ytelsesindikatorer på nytt nivå,” sier Aaron.

“Ved å montere på fottøyet i stedet for å måle bevegelsen mellom skulderbladene, kan vi overvåke spiller-ballkontaktene.”

Sensoren bruker dem vanligvis i stedet for GPS-enheter, og den dekker avstand, mens den gir de samme fysiske dataene som sprinthastighet, akselerasjon og fall, mens fokuset er på den tekniske siden.

Aaron forklarer: “Vi kan måle kickhastighet, for eksempel antall berøringer, prosentandelen av en spillers dominerende fot mot en ikke-dominerende fot, antall eiendeler ballen har, antall baller som er gjenvunnet og tapt, tempoet av spillet “

Dataene blir konvertert til intelligens ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer, som deretter blir matet tilbake til iPod og andre enheter via Bluetooth for evaluering av utøvere og spillere.

Selskapet ble grunnlagt for bare to år siden, men sensorene deres er allerede i bruk av 160 team over hele verden. Stor takk til Wengers investering i rask vekst.

“Jeg hadde tidligere vist herr Wenger teknologien, og han så verdien av den, men han var skeptisk til hvordan den virkelig fungerte, og derfor tok jeg teamet til huset hans,” sier Aaron.

“Han registrerte og overvåket økten deres ved hjelp av utstyret vårt, og så på dataene. Han sa at det er fantastisk, og han vil hjelpe oss med å presse det frem som investor.

“Han var ikke involvert i den daglige driften av selskapet, men han ga oss opprinnelig en stor drivkraft. Vi ble inspirert av hans råd og innsikt. En mann som han gjør oss stolte av det vi tror.”

Wenger er kjent for sin rekord for å inspirere unge i Arsenal, og har lenge sett på syv- til 14-åringer som et make-or-break-vindu når det gjelder teknologisk utvikling – “Hvis du ikke har de tekniske ferdighetene i en alder av 14 år , glem det, “sa han en gang – og det var derfor denne spesielle teknologien vekket hans interesse.

“Hvis du ikke løser tekniske problemer i ung alder, kan det være veldig vanskelig å gjøre det på et tidspunkt,” sier Aaron.

“For eldre ses den viktigste fordelen med sensoren, i stedet for treningsteknikken, i forebygging og rehabilitering av skader.

“Men for den yngre generasjonen er vårt fokus basert på Wengers visjon om å jobbe innen teknologi.

“Vi ser suksesshistorier med akademispillere som var i stand til å finne ut nøyaktig hva de trengte å jobbe med. Plutselig har de denne informasjonen, og trenerne deres kan bruke den til å åpne en samtale:” Dette er hva du gjør – og dette er hva vi kan fikse. ‘

For eksempel kan en ung spiller vise at han har en teknisk øvelse eller et stort antall balltap i løpet av et spill fordi han har mer tid til å holde ballen.

“Før dette er det en subjektiv debatt. Nå kan du finne de reelle tallene for å bevise det noen sekunder, uten å se på hele øvelsen og spillet trinn for trinn, krever et flott personale.

“Spesielt den yngre generasjonen trenger øyeblikkelig tilbakemelding. Vi kan gi dem det.”

Norwich City, nylig opprykket til Premier League etter nedrykk i Champions League i fjor, har vært en av klubbene for å realisere fordelene denne sesongen – spesielt på akademinivå.

Bilde:

Norwich City bruker spillermakerteknologi på akademi- og førstelagsnivå



“Player Maker ga oss ekstra og veldig verdifull informasjon,” sa Chris Domogalla, klubbens administrerende styreleder. Sky Sports. “Det setter den fysiske arbeidsbelastningen vår i et objektivt teknisk miljø.

“Det ekstra laget med tilbakemeldinger ga oss muligheten til å utvikle spillere i løpet av sesongen – i de mest feilaktige områdene, men alltid innenfor vår spillfilosofi der det er mest behov: første eller andre berøring, balltid, slutt -produksjon og så videre.

“I noen tilfeller sikkerhetskopierte dataene det vi allerede trodde eller visste. Men i andre tilfeller ga det helt ny innsikt som vi kunne jobbe med, som gangvariasjoner og slaghastigheter.”

Norwich bruker nå teknologi på alle nivåer, slik at akademiets spillere kan sammenligne seg med førstelagets stjerner som vil følge i fotsporene.

“For de yngre er det morsomt og veldig imponerende,” sier Domogalla. “Du får øyeblikkelig tilbakemelding, du kan sammenligne med vennene dine og teammedlemmene, du får dine egne score, du ser hvor de sitter i forhold til statuene dine.

“For eldre har det konkurrerende elementet det gøy, prøver å klatre på ledertavlene og klatre inn i lag.”

Aaron beskriver lockout i fjor som “som en tidsmaskin” for utvikling av teknologi. Fotballklubber over hele verden måtte tilpasse seg nye arbeidsmetoder, og Playermaker var et av de mange selskapene som dukket opp deretter.

“Vi kom i en skummel, ukjent situasjon, og på den annen side akselererte vi mange prosesser,” sier Aaron.

“Vi hadde mange interesserte klubber, det beste eksemplet på dette er Norges Foto / Klima. De hadde sensorer, men spillerne deres var hjemme fordi de var låst, så de ba oss om en måte å bruke sensorene eksternt på.

“Vi utviklet bærbare ladere for dem, enten de jogget på tredemøllen eller i parken, eller trente i hagen deres, og var i stand til å bruke spillerne individuelt hjemme og på trening.

“Spillere kan spore spillernes tekniske ferdigheter og ytelse eksternt, og vite nøyaktig hvor de var med trening, og spillerne var i stand til å sammenligne seg med hverandre.

“Tilbakemeldingene vi fikk fra klubben var at det hjalp dem å vite hva spillerne gjorde, hvor de var med trening og gikk rett tilbake til sesongen, og deretter vant de mesterskapet.

“Det er ned til de fantastiske spillerne og det fantastiske personalet, men jeg var glad for å ha spilt en liten rolle i suksessen.

“Vi lytter alltid til klubber og drar nytte av det. Brukere føler seg da som en del av revolusjonen – jeg sier revolusjon fordi den forstyrrer en virksomhet – alle har fordeler.”

Selskapet har nå utviklet en sensorversjon – UNO – tilgjengelig for offentlig forbruk.

“Låsing har vist oss at vi er klare til å ta denne teknologien og pakke den i små saker, som er UNO, og gjøre den tilgjengelig for alle spillere i verden,” sier Aaron.

“Vi jobber for å forbedre de beste spillerne i verden, men med UNO oppfordrer vi yngre spillere til å spille mer, være mer aktive og sørge for at ingen savner for mye av talentet sitt fordi de ikke har ressursene.”

Dette er en filosofi som Wenger er enig i.