Sportssjefen i byen Brussel bekrefter: «I dag var banen til King Baudouin stadion farbar»

En veldig belgisk historie: Ødeleggelsen av King Baudouin Stadium i en kamp bak lukkede dører mellom Belgia og Serbia i Louvain ville ha vist at det haster med turen igjen. Vi trenger et stadion verdig navnet i landet vårt.

Kraftig regn i Brussel denne tirsdagen gjorde terrenget ufremkommelig. En føderal løsning måtte finnes i nødssituasjonen. – Kraftig regn de siste dagene gjorde at terrenget ble ufremkommelig tirsdag kveld. Vi bestemte oss for å flytte treningskampen mot Serbia til Den Drief i Leuven. I dag er jorda farbar, men vedtaket er tatt. Denne situasjonen er virkelig eksepsjonell,” beklaget Pierre Clamm, sportsdirektør for byen Brussel, til våre kolleger på Ladsday News.

Belgia-Serbia: Red Devils vil spille godt bak lukkede dører på Den Drief i Louvain

«50 liter vann falt per kvadratmeter, som er 10 % av den årlige nedbøren. Det stillestående laget dannet et lite basseng da vannet ikke kunne trenge tilstrekkelig ned i bakken. Det er verdt å merke seg at avløpssystemet ikke lenger fungerer som det skal i svært ugunstig vær. Det sier seg selv at vi vil oppdatere det snart. , vi ønsker ikke å gjenopprette en slik situasjon,” forklarte Pierre Glam.

Byen måtte utstyre seg med en vanntett presenning for Kong Baudouin Stadium, som ennå ikke eksisterte. City har leid en presenning fra Sporting Anderlecht for å sikre at banen er i orden til søndagens kamp mot Aserbajdsjan. «De dekker gresset med en presenning slik at møtet kan finne sted på søndag. Presenningen monteres torsdag morgen, da det er varslet regn igjen på ettermiddagen, avslutter Glam.