Spotify HiFi er fortsatt under arbeid

I februar 2021 kunngjorde Spotify en ny HiFi-formel som, som navnet antyder, har som mål å tilby abonnenter tapsfri musikk uten komprimering. For anledningen var til og med Billie Eilish invitert på scenen for å annonsere med brask og bram. Men etter det var det nesten ingen nyheter. Hva skjedde ?

Konkurranses tapsfri musikk, men ikke fra Spotify

Gustav Söderström, Spotifys medformann, forklarte i et intervju for nettstedet på kanten det » Bransjen har endret seg av mange grunner «. I mellomtiden startet konkurransen i musikkindustrien uten tap, spesielt Apple Music og Amazon Music Unlimited og uten prisøkninger. Spotify hadde opprinnelig til hensikt å selge et dyrere premiumabonnement for å få tilgang til den tapsfrie listen.

» Det skal vi gjøre «, forsikret lederen.» Men la oss gjøre det på en måte som gir mening for oss og våre brukere. Bransjen har endret seg og vi må tilpasse oss «. Det er ingen tvil om at nummer 1 innen strømming ville ha likt konkurrerende tjenester til å være mindre sjenerøse med sine abonnenter! Men mens de venter på å finne en løsning, sitter Spotify fast og kan ikke be om prisutvidelse når tilgang til tapsfri musikk er » gitt» til andre.

Gustav Söderström gir dessverre få detaljer om Spotify HiFi, som ryktes å være klar i ett år. Uansett er det tekniske arbeidet nesten ferdig og hele Spotify-katalogen er tilgjengelig uten tap. Plattformansatte vil også ha tilgang til den.

» Vi ønsker å få det til å fungere for oss også fra et kostnadsperspektiv «, legger han til, «jegJeg har ikke lov til å kommentere våre avtaler med plateselskaper eller hva andre bransjefolk driver med. Marginene er små for musikkstreamere, og Spotify støttes ikke av en smarttelefonprodusent eller -forhandler.

Spotify venter på å selge et overpriset abonnement og tilby noe ekstra til katalogen uten tap. Dette kan inkludere støtte for romlig lyd (men igjen, konkurransen vil ikke tilby dette mot ekstra kostnad) og fordeler knyttet til lydbøker og podcaster. For å fortsette å skille seg ut fra konkurrentene har Spotify lansert et nytt grensesnitt for mobilappen sin, som er en blanding av TikTok, Instagram og YouTube. Men mange abonnenter forventer at tjenesten har problemer med lydkvaliteten.