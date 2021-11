Spotify integrerer nå tekstene til (nesten) alle sangene

Musikktjenesten gir sine brukere muligheten til å utvikle sine sangferdigheter med tekster som vises i sanntid.

Hvem har aldri hørt på en sang flere ganger for å bevare teksten? Mens nettsteder har eksistert i årevis for å liste opp tekstene til de fleste sangene, er det vanligvis tidkrevende å konsekvent gå til denne typen tjenester for å lese tekstene.

Den tiden er imidlertid forbi da Spotify nettopp har lansert en av plattformens mest etterlengtede funksjoner: “Tekster“Som navnet antyder, er de fleste sangene nå akkompagnert av tekstene deres. Hvis sangen støttes, synkroniseres teksten i sanntid med musikken. Ellers vises en enkel side med teksten, og det avhenger imidlertid av tider. når noen mindre kjente sanger fortsatt ikke har tekst.

For å oppnå denne tjenesten i en katalog med mer enn 60 millioner sanger, har Spotify inngått samarbeid med Musixmatch, en plattform som lar brukere søke og dele tekster.

Nå tilgjengelig overalt

For å få tilgang til tekstene, kan ingenting være enklere. På en datamaskin er alt du trenger å gjøre å starte en sang og se etter et mikrofonikon nederst til høyre i Spotify-vinduet. Hvis den er til stede, klikker du på den og en meny med tekstene åpnes.

På mobil, hvis sangen støttes, vil et vindu vises nederst på skjermen. Bare sveip opp på skjermen for å få den til å vises i sin helhet. For å forstørre bokstaven, trykk på pilene øverst til høyre i bokstavvinduet.

Det er også mulig å dele tekstene ved å trykke på ikonet “dele, distribuere“Hvis du ikke ser noen av disse menyene, må du kanskje oppdatere applikasjonen din.

Den nye funksjonaliteten er nå tilgjengelig for alle, på iOS, Android, stasjonære datamaskiner og noen smart-TVer. PlayStation 4, PlayStation 5 og Xbox One, samt Android TV, vil snart dra nytte av denne funksjonen.