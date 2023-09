Spotify introduserer Jam, et sosialt nettverk integrert i appen sin

For å holde deg oppdatert på musikkstrømming oppdaterer Spotify kontinuerlig funksjonene sine. Et nytt system som fungerer med både sosiale nettverk og fjernlytting samtidig er et logisk tillegg til appen.

Du kjenner allerede «GroupWatch», Disney+s Group View (en funksjon som dessverre forsvinner), eller Discords «Watch Together». Her er Spotifys ekvivalent: Jam. Den eneste forskjellen er at vi snakker om å lytte til musikk, ikke se en video eller et bilde.

Med Jam kan du nå starte livelyttingsøkter, i det minste hvis du har premiumversjonen. For for de som har gratisversjonen av Spotify er Jam redusert til et enkelt passivt lyttesystem som de ikke direkte kan bidra til, og dens svært begrensede funksjonalitet gjør bruken nesten meningsløs. Dette kan ses på som en måte å få flere kunder til å betale for sitt abonnement på den amerikanske strømmetjenesten.

Jam minner om noen funksjoner som allerede er kjent for Spotify-brukere, som for eksempel Blend. Men det er en spesiell forskjell: umiddelbar lytting har ikke vært på plattformen før nå. Ved å starte en lytteøkt er du sikker på at alle kommer til å høre mer eller mindre det samme samtidig, og det er bare et spørsmål om å lytte til dem individuelt når du vil, der eller med andre funksjoner.

En annen bekymring for de som ikke har Spotify Premium: de kan ikke starte en økt, og de må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk som personen som starter økten. Motsatt kan de med den betalte versjonen godta anrop fra vennene sine uansett hvor de er på planeten og legge til favorittlåtene sine til lyttespillelisten.

Per nå ruller Jam ut til Android og iOS. Vi vet ikke om det kommer en desktopversjon eller ikke.

Merk at selv om Jam tillater felles lytteøkter, beholder verten mesteparten av kontrollen. Han kan dermed fjerne musikk foreslått av bestemte personer dersom han vurderer at det ikke passer den ønskede situasjonen. Han kan forhindre enhver endring i spillelisten for å være kveldens offisielle DJ (og unngå noen krangel mellom venner om neste sang de vil høre).

Jam vil gjenkjenne alle som har lagt til en sang i en spilleliste, noe som lar deg vite hvem som har lagt sangen til spillelisten fullstendig.

Hvis du har Spotify Premium, klikker du på høyttalerikonet ved siden av sangen du spiller (for eksempel ikonet du kanskje allerede bruker for å velge en Bluetooth-høyttaler) for å finne en helt ny knapp: «Start Jam».

