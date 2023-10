Spotify lar deg transkribere podcastene dine slik at du kan spille dem. En funksjon som burde være svært nyttig i mange situasjoner.

Et nettsted som Spotify For å beholde brukerne sine, må den fortsette å bygge, enten betalt eller ikke, og tiltrekke seg nye. Dette gjøres i forskjellige aspekter, selvsagt, men liste og funksjoner er definitivt de viktigste punktene for brukerne. En ny funksjon har nå dukket opp, som er en funksjon Noen podcast-fans takk.

Autogenererte podcast-transkripsjoner er en av de nyeste funksjonene som kommer til Spotify. Appen kunngjorde nylig denne nye funksjonen som lar brukere lese transkripsjoner mens de lytter fordi, ja, transkripsjonen leveres i sanntid synkronisert med lyden.

I tillegg til podcast-transkripsjon, annonserte Spotify også AI-drevet stemmeoversettelse på flere språk, delte «jam»-spillelister for å lytte til med venner i sanntid, og en «diallist» som utvikler seg gjennom dagen basert på lyttevanene dine. Disse nye funksjonene er designet og utviklet for å gjøre Spotify-innhold mer tilgjengelig og mer engasjerende – spesielt siden oppmerksomheten din er så verdifull for appen.

En funksjon som burde være svært nyttig i mange situasjoner

Podcast-transkripsjonene vil være tilgjengelige for gratis og betalte brukere over hele verden i løpet av de kommende ukene og vil bli levert i «millioner av episoder».

Hvis du liker å lese, ikke har hodetelefoner, eller bare vil sørge for at du ikke går glipp av et ord, kan denne funksjonen være perfekt for deg. Slik fungerer det. Har ikke brukt det ennå, og vi har ikke hatt en sjanse til å teste det, men ifølge Spotifys kunngjøring er det ganske enkelt. Når du lytter til en episode av favorittpodcasten din, blar du ned til Spilles nå-visningen, som vil vise en forhåndsvisning av transkripsjonen. Trykk på øverste høyre hjørne for å utvide kartet til fullskjerm. Denne funksjonen fremhever ord mens de leses, slik at du kan lytte og lese samtidig.