Spotify og skilsmissen mellom Harry og Meghan Markle: En ny åpenbaring følger den tidligere skuespillerinnen

Nye åpenbaringer. Blekket renner fortsatt over slutten av mirakelavtalen mellom Meghan Markle, prins Harry og Spotify. Hvis sussexene ble forsikret om at bruddet var minnelig, tyder alt på at bitterheten hersket.

«F**** skurker». En Spotify-tjenestemann beskrev nylig sammenkoblingen, som alltid har vært under ild fra kritikere. Vil hertugen og hertuginnen permanent miste sin troverdighet over anslagsvis 10 millioner dollar? Den nye informasjonen vil ikke hjelpe den tidligere skuespillerinnen med å erobre Amerika. I følge Side seksDet viser seg at Meghan Markle ikke gjennomfører intervjuer med sine berømte gjester, inkludert Serena Williams.

Meghan Markle ser «dårlig» ut igjen etter en bitter «skilsmisse» med Spotify

Kilder sier at intervjuene ble utført av hans ansatte, og deretter ble stemmen hans lagt til i etterproduksjon for å få det til å høres ut som han faktisk holdt mikrofonen. En distanse med eget innhold reiser spørsmål. Samtidig får vi vite at Meghan Markle ikke vil signere en saftig kontrakt med Dior, til tross for stadig mer vedvarende rykter. Slutten på nådens tilstand?