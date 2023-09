Spotify oppdaterer Daylist-spillelisten i løpet av dagen

Driften av «Daylist» er basert på analysen av brukerens historie med Spotify-applikasjonen. Spesielt vil spillelisten oppdateres flere ganger om dagen, hver gang med nye sanger og titler som gjenspeiler brukerens humør på et bestemt øyeblikk.

En adaptiv spilleliste for hvert øyeblikk av dagen.

Hvis du for eksempel er vant til å høre på tung musikk om morgenen, kan appen tilby deg optimistiske sanger for å hjelpe deg med å våkne bedre. Spotify vil også ta seg av spillelistens undertekster for å gi en ide om sangene som venter på abonnenten.

Denne nye spillelisten er basert på Spotifys forståelse av musikkmetadata, en opplevelse som allerede muliggjorde lanseringen av «Niche Mixes» for noen uker siden. Med denne funksjonen kan brukere indikere nesten hvilken som helst aktivitet eller stemning for å få en personlig spilleliste i retur. Disse «stemningene» er nå assosiert med faktisk Spotify-bruk, og genererer en enhetlig spilleliste som gjenspeiler brukerens musikkpreferanser gjennom dagen.

Bildene i spillelisten Daylist vil også endre seg avhengig av tiden på dagen. De vil endre seg fra en blå bakgrunn med gule undertoner om morgenen til fargene på solnedgangen om ettermiddagen og månens glød om natten. I tillegg har spillelisten en innebygd sosial delingsfunksjon, som har form av et ferdig skjermbilde, et tilpasset klistremerke eller et tilpassbart delingskort.

Daylist er tilgjengelig for både gratislyttere og Premium-abonnenter i engelsktalende land, inkludert USA, Canada, Storbritannia, Australia, New Zealand og Irland. En global ekspansjon er planlagt i løpet av de kommende månedene.

Spotify prøver virkelig sitt beste for å tiltrekke brukere med sine algoritmebaserte spillelister. Nylig lanserte tjenesten en DJ-spilleliste som blander musikk med en ekte falsk vert! Sistnevnte, skapt av kunstig intelligens, gir informasjon om sangene.

Strømmetjenesten, som har 551 millioner månedlige aktive brukere (inkludert 220 millioner betalende abonnenter), må øke antallet innovasjoner for å rettferdiggjøre den nylige økningen i prisen på Premium-abonnementet. I motsetning til konkurrentene, spesielt Apple Music, henger verdens nummer én etter i visse funksjoner som romlig lyd eller tapsfri musikklytting.