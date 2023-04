Spotify passerte 500 millioner aktive brukere i første kvartal

Analytikere forventet et totalt antall på 501,54 millioner aktive brukere. Nyere reklamekampanjer forklarer denne suksessen, sier Spotify. Men konsernet økte driftsunderskuddet betraktelig fra januar til mars, med et tap på €156 millioner knyttet spesielt til restruktureringskostnader og sosiale kostnader, sammenlignet med et tap på €6 millioner i første kvartal 2022. for det svenske flaggskipet, drevet av økningen i antall abonnenter, hoppet 14% i første kvartal i år, til 3.000 millioner euro, men under forventningene til analytikere som hadde 3.400 millioner. Antall betalende abonnenter økte med 15 % i løpet av perioden, til 210 millioner, bedre enn de 207 millioner som ventet av analytikere, styrket ifølge gruppen av god vekst i alle regioner og spesielt i Latin-Amerika. «Vi hadde vårt beste første kvartal siden vårt børsnoterte tilbud i 2018, med nesten alle våre ytelsesmålinger som overgikk (våre) forventninger,» sa Spotify. Plattformen, basert i Stockholm, men børsnotert i New York, var tidvis lønnsom i enkelte kvartaler. Men det viser jevnlig tap, til tross for blendende vekst i antall abonnenter og et forsprang på konkurrenter som Apple Music eller Amazon Music. Historisk leder innen lovlig musikkstrømming, Spotify har investert mer enn én milliard euro i podcasten de siste årene, og har også blitt verdens nummer én der. Men lønnsomheten er ennå ikke bevist, ifølge stadig mer skeptiske analytikere. (belgisk)