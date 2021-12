Spotify Wrapped 2021, Hvordan se tilbake? – Breakflip

2021 Spotify er endelig tilgjengelig, vi forklarer hvordan du ser tilbake på musikken i år!

Hvert år tilbyr Spotify sine brukere et tilbakeblikk på inneværende år, med de mest lyttede sangene, men også de mest lyttede sangene eller sjangrene du liker. Dette bakover er kun tilgjengelig for Spotify-brukere, og det er endelig der Tilgjengelig for 2021 i år !

For å få tilgang til Spotify Wrapped 2021, har du to alternativer: Vent Få den offisielle Spotify-e-posten, Kan åpnes på mobilen, men også på datamaskinen eller du kan bruke den lien Spotify er dekket, Som bare fungerer på telefonen.

Hvordan få tilgang til Spotify Wrapped 2021?

Spotify Wrapped of the year 2021 er endelig tilgjengelig, med tilgang til det kan du:

Åpne lenken på Spotify offisielle e-post , Som vil bli sendt til alle brukere av applikasjonen

, Som vil bli sendt til alle brukere av applikasjonen Bruk linken Spotify stengt 2021 (Bevis) Denne lenken fungerer ikke Kun på telefonen, Hvis du har Spotify installert

Hvis du bruker lenken som åpnes i appen, er det bare å klikke Øverst til venstre er historien Hele Spotify vil bli dekket. På bildene kan du se alle tallene knyttet til 2021 i musikk. For å se om dere kjenner hverandre godt, er det til og med små quiz!

Du vil finne ut antall artister du lyttet til, listen over favorittpodcastene dine eller antall minutter du lyttet til i 2021.