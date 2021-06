Huseiere som er berørt av Irlands nylige mangelfulle boligskandale, har lovet å fortsette å kjempe for full lettelse fra regjeringen.

I det minste har hus i Celtic Tiger-epoken, for det meste i distriktene Donegal og Mayo, underordnede byggesteiner med høye glimmernivåer. Mineralvannabsorpsjon fører til katastrofale sprekker i veggene.

Joan McLaughlin bor i et frittliggende familiehjem i Cordonac, Co. Donegal.

Enden på kabelen minner om en krigssone, med store klynger spredt mellom mursteinene, og blotte blokker fylt med sprekker. Hun var i stand til å skrelle av noen deler av ytterveggen med bare hender.

“Som du kan se, blir sprekkene verre for hver dag,” sa McLaughlin.

“Alle steinene i hjørnet har begynt å eksplodere. Det er knust. Du kan passe hånden din, så vil bitene komme ut. Det er løst.”

Mens hun snakket, gned hun hånden grovt over betongoverflaten, og den knuste. Lokalbefolkningen sa at det var som tørr vitapix.

“Ja, Vitafix, selvfølgelig,” sa McLaughlin, mens et stort klyngestykke nesten hoppet over henne da hun falt over. “Gud, jeg hadde ikke forventet det.”

Bilde:

Joan McLaughlin i Micah-hjelpekampen i Dublin



Jeg spurte henne hvordan det var å bo i et hus i denne tilstanden.

“Det er skummelt, spesielt når det er så stille om natten, og du kan høre poppelyden og noe søppel som faller,” sa han.

Et lite stykke unna i Puncrana møtte vi Claire McDay, opprinnelig fra London, men bodde i Donegal i 28 år. Huset hun og mannen Hellas kjøpte har en fantastisk utsikt over Luff Swilly.

“Vi bor på et vakkert sted, men vi lever i en drøm,” sa han. Huset, som er hardt skadet av glimmer, anbefales for riving av en ingeniør.

“Micah har påvirket hver vegg i huset, innvendig og utvendig,” sa McDaid.

“Riving, det er en tøff ting å takle, en veldig tøff ting. Bortsett fra de økonomiske konsekvensene, er stresset … det er veldig vanskelig å sette ord på hvor stressende det er.”

Bilde:

Claire McDaid utenfor et ødelagt hus i Pun Drona, Co. Donegal



De berørte boligene ble for det meste bygget under Irlands økonomiske utvikling “Celtic Tiger” fra midten av 1990-tallet til midten av 2000-tallet, en tid med regulering av konstruksjonen med lett berøring.

Mangelfulle blokkeringer Rettslige tiltak ble tatt av noen huseiere mot minst én leverandør, men ingen erstatning kunne oppnås.

Som svar lanserte den irske regjeringen Mica Relief Program i fjor, og tilbyr maksimalt 5.000 275.000 (5.000 235.000) for å dekke 90% av reparasjonskostnadene.

Men ofrenes familier har sagt at på grunn av ulike begrensninger og begrensninger i ordningen, er beløpet som skal betales nærmere 30% enn 10%. Dette tilsvarer regninger på opptil 100.000 (5.000 til 85.000), som familier må betale, ettersom mange hjem er bestemt for riving.

I desperasjon reiste tusenvis av mennesker sørover til Dublin for en demonstrasjon [Irish parliament] Tirsdag oppfordret den regjeringen til å heve lettelsen til 100%.

Bilde:

Demonstranter i Dublin sier at hjemmene deres faller sammen, og at regjeringen bør hjelpe



Demonstranter sammenlignet den forrige bomrelaterte bygningsskandalen som involverte pyritt. Dette rammet for det meste familier i Leinster, en veldig velstående provins, inkludert Dublin, og regjeringen ga til slutt 100% lettelse. Nå ønsker glimmer-berørte huseiere fra Nordvest vest balanse.

Irlands statsminister Michael Martin, som besøkte familiene til ofrene i Co Donegal i forrige uke, nektet å si om regjeringen ville garantere en 100% nødplan.

I en uttalelse etter protesten beskrev Martin Martin situasjonen til huseiere som “baktalende” og “katastrofal”, men sa at en utøvende komité vil bli nedsatt for å se på problemene og rapportere tilbake 31. juli.

Husminister Dork O’Brien sa at antallet berørte hjem kan være nær 10 000, og den endelige regningen for forliket kan nå $ 1,5 milliarder dollar (1,3 milliarder dollar).

Familier som er rammet av Micah, ser det nye task force-prosjektet sparke nedover veien. De advarer om at regjeringen vil betale mer, men sier mindre enn 100% vil være forrædersk – og dette vil føre til protester.