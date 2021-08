Sprinterlag feilberegner igjen på Norges dameturné

Mange som har sett fase 2 av Ladies Tour of Norway vil ha en følelse av Tejo-Wu: Kristen Faulkner (Team Dipico-Silicon Valley Bank) på etappe 1, soloangriper Regene Marcus (Team Jumbo-Wisma) med en modig rytter på de siste 23 kilometerne Fronten krysset fortet. Og på to dager endte laget på andreplass fra DSM: Suzanne Anderson på trinn 1 og Goren Rivera på trinn 2.

“Etter å ha tatt andreplassen i går og gjort det igjen i dag hadde vi en stor skuffelse. Vi var litt triste og frustrerte, men det var bra at vi prøvde å redde den dagen; til slutt var det ikke nok. På den positive siden, beina er fine, så forhåpentligvis kan vi lære av i dag, og det kan ta oss til de to neste etappene av løpet, ”sa Rivera etter pallen.

Det var noen forskjeller mellom Faulkners tur og Marcus ‘tur. Den amerikanske rytteren var 100 km unna, og den nederlandske kvinnen gikk til angrep bare i de siste 2 km i 2. omgang, og ble med i fremre paret til Ad Pianic (Movistar Team) og Audrey Gordon-Rocket (Trek-Secafredo). ) Med sterk innsats. Chasing Ploton ble også kort blokkert av en ulykke to kilometer for å gå til trinn 1.

Imidlertid var det mange paralleller til nivåene. Faulkner og Marcus angrep begge fra omtrent 20 kilometer fra pause. I saken ble den redusert til 13 sekunder. Men begge gangene slapp Peloton av, bare en rytter var foran og lot tidsintervallet igjen i et minutt.

Faulkner kom til den profesjonelle sykkelscenen i september 2020 da den tidligere ventureinvestoren gikk sidelengs i spillet, men på 11 måneder har han bevist sin styrke. Marcus begynte å lage UCI-løp i en alder av 18 år i 2013 og signerte med UCI-teamet den påfølgende sesongen, og tjente et rykte som en eksepsjonell vals med pålitelig kuppel og god tidstest, med sitt europeiske og verdensprøvde nederlandske landslag i 2019 i blandet relé DDT.

Team DSM Sports Director Hope Duijn forklarte at laget hans ble jaget alene i finalen. “GC -lederens team har allerede brukt mange andre krefter i tillegg til Wilma [Olausson], Som har gjort en imponerende jobb med å ri fremover, det er ingen andre lag å jage lenger, ”sa han.

Mens hele DSM-teamet var i aksjon, gjorde Olason det meste av arbeidet fram til den 8,2 kilometer lange runden rundt byen Mysen. Leon Libert gikk foran Pelotton på den uklassifiserte stigningen og barberte seg raskt i 10 sekunder fra Marcus ‘fordel. Runner-up Anderson i 2. etappe ble også ansatt, og strekket seg for fort de siste fem kilometerne, og delte Peloton etter hvert som hullene dukket opp under linjene. Imidlertid var det for sent å fange Marcus, som gikk under Flam Rouge med en pause på 20 sekunder og var to sekunder i favør.

Team DSM har en sterk sprinter på begge nivåer, noe som kan forklare beslutningen fra andre sprinterlag som Live Racing og Walker-Travel & Service, som begge allerede jobbet på scenen og ikke bidro til jakten. Absolutt. I tillegg hadde begge lag mer enn halvparten av sine ryttere involvert i et krasj på etappe 1.

Men av samme grunn virker beslutningen om at bare Olsen skulle gjøre jaktarbeidet, resten av DSM -rytterne kom sent for å hjelpe henne, nysgjerrig. Marcus var bare noen få kilometer unna angrepet enn Faulkner dagen før, og i den situasjonen kan det å jage to eller tre ryttere redde laget en følelse av “hva de skal gjøre” i stedet. Etter scenen.