Sprukne hus, fordrevne beboere… resultatet av et «veldig sterkt» jordskjelv i Frankrike

MSprukne hus, ødelagte kirker, innbyggere hjemme: det er på tide å gjøre oversikt over skadene som ble forårsaket på lørdag øst i Charente-Maritime og sør for Deux-Sèvres, i episenteret for lørdagens «veldig sterke» jordskjelv. Rennes til Bordeaux uten skader.

To etterskjelv (styrke 5 og 3,7) ble rapportert lørdag morgen etter et jordskjelv med styrke 5,3 og 5,8, ifølge det franske sentrale seismologiske byrået (BCSF), noe som vekker frykt blant innbyggerne i det berørte området, hvorav noen kanskje ikke kan komme tilbake til sine skjøre hjem.

I byen La Laigne (Charente-Maritime) har kirketårnet store sprekker og husene anses som «ubeboelige» av brannmenn.