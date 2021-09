Genk midtbanespiller Christian Thorstweight har innrømmet at han drømte om å følge i fotsporene til sin far Eric Thorstweight ved å spille for Tottenham Hotspur en dag.

Eric begynte i Tottenham Hotspur i åtte år etter at han begynte i klubben på White Hart Lane i 1988. Også han vant nesten Hundre hatter Norge, inkludert en sentral rolle i VM 1994.

Christian, i likhet med faren, har representert landet sitt siden han imponerte Zheng etter flyttingen til Belgia i januar i fjor.

Den unge midtbanespilleren, spillestilen hans var Sammenlignet med Chelseas berømte Frank Lampard På grunn av hans evne til å score mål fra midtbanen, Koblet til avvik Fra Zheng i sommer, men han ble i klubben.

22-åringen innrømmet at han var veldig avslappet om fremtiden og ikke hadde det travelt med å forlate Belgia.

Han fortalte den norske butikken தாக்சவிசன்: ”Selvfølgelig blir ting om meg gjort oppmerksom på meg, og jeg har en agent som informerer meg.

“Men for øyeblikket bryr jeg meg ikke så mye om det. I dette utvekslingsvinduet tror jeg å bo i Belgia vil være til nytte for min vekst. Men vi vet ikke hva som vil skje i fremtiden.”

På spørsmål om han vil følge i farens fotspor sammen med Tottenham, svarte midtbanespilleren: “Det har alltid vært i drømmene mine, men det må skje mye for å gå i oppfyllelse. Jeg prøver å ikke tenke for mye på det.

“Det er alltid spennende for meg. – Jeg er fornøyd i Belgia. Det er mange kamper jeg ser frem til i ligaen, innenlandscupen og Europacupen.

Spurs Web Comment

Med tanke på alderen til Christian Thorstweight -midtbanespilleren og løftet han har gitt de siste to årene, passer Paradise til profilen til spillerne som har målrettet mot dette vinduet.

Det faktum at han er sønn av en Spurs -legende, har imidlertid ingen plass i Tottenhams avgjørelse om han skal gå for ham eller ikke, ettersom det ikke er rom for følelser når man prøver å få bedre avtaler i overgangsvinduet.