Square Enix kunngjør Diofield Chronicle

Dagens andre kunngjøring for Square-Enix, utgivelsen av DioField Chronicle senere i år på Playstation, XBox, Switch og PC. Det nye taktiske rollespillet vil fordype spillere i en episk historie om krig og ære.

Denne nye sagaen er utviklet av Square-Enix i samarbeid med Lancarse Ltd, et team av veteraner innen strategispill. Spillet vil ha et unikt chara-design laget av taiki (Herre over vermillion III, IV), konseptkunst av Isamu Kamikokuryō (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) og et orkesterlydspor komponert av Ramin Djawadi og Brandon Campbellspesielt anerkjent for sitt arbeid med lydsporet til Game of Thrones.

Avsløringstraileren lar deg oppdage ikke bare historien, men også det nye sanntids strategiske kampsystemet kalt «Real-Time Tactical Battle» (RTTB). Ved å være vitne til imponerende kampsekvenser i dioramaer, vil spillere kunne analysere situasjonen på frontlinjen i sanntid, gi avgjørende ordre og bruke en rekke evner, klasser og utstyr for å overliste motstanderne.

DioField Chronicle finner sted i en verden som er like vakker som den er unik, og blander middelaldersk fantasi og moderne påvirkninger. Styrt med jernhånd av Shaytham-dynastiet, har kongeriket Alletain, som ligger på øya DioField, kjent fred i 200 år. . Men med ankomsten av krigsmakter og moderne magi, er fremtiden usikker.

Kongedømmet Alletain har mange forekomster av Jade, en svært ettertraktet ingrediens i magi og trolldom, noe som forklarer imperiets og alliansens interesse for denne øya. Spillere må administrere en gruppe elite-leiesoldater kalt «Blue Fox». Om dette navnet vil være synonymt med håp eller dyster tragedie gjenstår å se…