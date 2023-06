Square Enix kunngjør Star Ocean The Second Story R

I den nye traileren som ble sluppet i dag, tilbyr SQUARE ENIX en første titt på STAR OCEAN THE SECOND STORY R. Fremhever spillets nye visuelle univers, actionfylte gameplay, kampsekvenser, karakterkunstverk som ikke har vært før sett av franchisens bosatte illustratør Yukihiro Kajimoto, og et mesterlig omarrangert lydspor av franchisens opprinnelige komponist, Motoi Sakuraba.

Historien begynner når Claude, en føderasjonsoffiser, befinner seg på en mystisk planet. Mens han leter etter en måte å reise hjem på, møter han en ung kvinne og legger ut på et oppdrag for å redde folket sitt, akkurat som en eldgammel profeti forutsa. Spillere vil starte eventyret med enten Claude eller Rena. Ditt valg vil endre tilgjengelige hendelser og allierte. De vil lære mer om følgesvennene sine gjennom det unike systemet for private handlinger, som vil tillate dem å bygge relasjoner med dem og låse opp forskjellige avslutninger.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R vil tilby tekstene og stemmene på engelsk og japansk fra lanseringen, med stemmene til den originale rollebesetningen. Fransk, italiensk, tysk og spansk undertekster vil være tilgjengelig ved spilllansering takket være en oppdatering.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R kommer til liv med sjarmen til 2.5D, og ​​kombinerer fantastiske 3D-miljøer med pikselkunstkarakterer, og leverer klassisk og moderne RPG-spillopplevelse. Spillere vil finne noen av elementene som gjorde det originale spillet minneverdig, i tillegg til nye spillelementer som fartsfylt sanntidskamp og strategimekanikk, tilpassbart utstyr, spillprogresjon gjennom en rekke evner, inkludert kjøkken, metallarbeid og mer . Tre nye vanskelighetsmoduser er også lagt til: «EARTH» for den klassiske spillopplevelsen, «GALAXY» for folk som leter etter en utfordring, og «UNIVERSE» for erfarne spillere som vil teste talentene sine.