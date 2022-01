Square Enix og NFT: et stort fokus for årets utvikling | Xbox one

Noe isolert siden han bestemte seg integrere NFT-er I sine videospill har Ubisoft nettopp slått seg sammen om emnet i personen Square Enix.

Selv om mange stemmer i bransjen har hevet seg mot NFT I videospill finner denne miskrediterte teknologien i videospill imidlertid noen forsvarere av sin sak.

Etter Ubisoft, som har blitt en sann pioner av faktum mens det tydelig viser med strategi Når det gjelder bruken av dets ikke-fungible tokens i sine fremtidige produksjoner, er det i dag Square Enix som tar stilling til integreringen av NFT i videospillene sine.

I et brev publisert den Lørdag 1. januar 2022, på Square Enix-siden, tar den nåværende administrerende direktøren for det japanske firmaet, Yosuke Matsuda, sterkt til orde for å inkludere NFT-er i bruken av favoritthobbyen vår. Selskapet sier til og med at det er klart til å lage sine egne NFT-er:

Jeg er godt klar over at noen som spiller bare for moro skyld for øyeblikket utgjør flertallet av spillere som har uttrykt store forbehold om denne nye teknologien, det er helt forståelig.

Jeg tror imidlertid at vi til slutt vil komme til et punkt hvor spillere vil ønske å “spille for å bidra”, noe som betyr at de vil bidra til å gjøre spillet mer spennende.

Denne måten vi har å spille på en mer tradisjonell måte i dag, gir absolutt ingenting til disse menneskene i dag, som rett og slett er motivert av personlige følelser som god vilje og frivillighetsånd.

Dette er ikke fremmed for grensene for UGC (User Generated Content) som eksisterer i dag. Brukerskapt innhold er født utelukkende fra ønsket til folk som ønsker å uttrykke seg og ikke fra et eksplisitt insentiv til å belønne dem for deres kreative innsats.

Jeg tror dette er en av grunnene til at innholdet som ble generert av disse brukerne ikke var så mange som vi forventet at det skulle være en game changer.

Men med fremgangen til tokenbaserte økonomier vil brukere motta eksplisitte insentiver, som ikke bare vil resultere i større konsistens i motivasjonene deres, men vil også skape konkrete fordeler for deres kreative bestrebelser.

Jeg tror det vil føre til at flere vil dedikere seg til slike bestrebelser og større muligheter for spillutvikling på spennende måter.

Enten det er for moro skyld, for å tjene penger eller bidra, vil en lang rekke motivasjoner inspirere folk til å spille spill og komme i kontakt med hverandre. Bare blockchain-baserte tokens vil tillate det. Ved å integrere dette økonomiske systemet i spillene våre, vil vi fremme deres uavhengige vekst.

Hvis vi sikter til det ensidige forholdet der spillere og spillleverandører er knyttet sammen av spill som er produsert som et “sentralisert spill” i motsetning til desentraliserte spill, så vil det å inkorporere desentraliserte spill i lommeboken vår i tillegg til sentraliserte spill være et problem. . Viktig strategisk sak for oss fra 2022.

Nous garderons en arbeidsoppmerksomhet på sosiale endringer i domenet, angir navnene på grupper av brukere som le peuplent, og nous forsterker oss anstrengelser for å utvikle bedriften som en konsekvens, dans l’optique d’émettre potensielle oss propres jetons i framtid.