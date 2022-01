Square Enix – Square Enix i 2022: Teknologisk utvikling og “desentraliserte spill”

Som vanlig, presidenten Square Enix Joshua Matsuda ga sine gratulasjoner til fansen av det japanske studioet Langt åpent brev, Benyttet anledningen til å skissere noen av teamets planer for det nye året. Mer tydelig, 2022 handler om teknologi i Square Enix.

I løpet av årene har den japanske utvikleren akselerert sin forsknings- og utviklingsinnsats, spesielt viet seg til utvikling eller forbedring av sine kunstige intelligens-teknologier. Skyspilling Når høyhastighetsforbindelser demokratiseres (spesielt via 5G). Dobbel tilnærming som letter tilgangen til spill og endrer dynamikken til de aktuelle spillene – Skyspilling For eksempel bør storskala flerspillerdynamikk gjøres enklere å implementere.

Imidlertid, ifølge Joshua Matsuda, vil 2022 være «år 1» for både metawares og «desentralisert spill» fremfor alt, med denne tilnærmingen til blockchain-teknologier og videospill NFT. Lederen av Square-Enix starter med en observasjon: videospill har lenge vært en enveisindustri (utviklere designer spill for spillere). Vi har absolutt sett fremveksten av «kreative spill» som lar spillere designe og dele innhold i seg selv, men ifølge Joshua Matsuda er denne sjangeren fortsatt innhyllet i hemmelighold fordi skaperne ikke verdsetter den nok. (Enkel nytelsesskaping og deling er ikke nok), på grunn av mangelen på “åpenbar motivasjon” for å hjelpe til med å gjenopplive et spill.

Det er her “desentralisert spilling” kommer inn: å gi spillere eksplisitte insentiver vil bidra til å holde et spill i live. Disse spillene er ikke lenger designet av utviklingsteam, men av spillerfellesskapet. Totalt sett (desentralisert design) og disse spillerne vil “eksplisitt” bli belønnet for sitt bidrag – mer eller mindre som på YouTube, tjener innholdsskaperne på videoene sine. Blockchain-teknologier og NFT-er gjør det mulig å teknisk flytende disse opprettelses- og inntektsgenereringsmulighetene, noe som får Yosuke Matsuda til å tenke på å lage et spesifikt token for Square Enix.

I japansk presse har Square-Enix-team allerede nevnt sin interesse for NFT-er og blockchain, men understreket at de for øyeblikket har andre prioriteringer. Utplassering av NFT i Square-Enix-spill vil være en del av en mellomlangsiktig plan (innen noen få år). Er det på tide å forestille seg virkelige lekne problemer i disse teknologiske og økonomiske fremskrittene?