Squid Game – Challenge: Fans tilbyr penger til tapere

Første sesong Squid Game: Challenge mai endte med suksess. Men det kunne bare være én vinner, og de andre 455 deltakerne gikk tomhendte… kanskje ikke!

Squid Game: Challenge ble en sensasjon på Netflix, med millioner av seere over hele verden som stiller inn hver uke for å finne ut hvem som ville komme best ut i spillene av 456 spillere – som nådeløst ble eliminert.

Tilsynelatende gjør ikke reality-TV folk glade: Av 456 spillere kan det bare være én vinner. Og prisen var svimlende 4,56 millioner dollar, så konkurransen var tøff. My Whelan (nr. 278) lommepott.

Når det gjelder resten av spillerne, gikk de som forventet glipp av en cent av showet. Men noen av dem har funnet en original måte å tjene penger fra fansen på.

Fans Squid Game: Challenge Betal spillere som ikke vinner

Rolle

Dusinvis av spillere Squid Game: Challenge Cameo blir nå betalt av fans for personlig tilpassede videoer – totalt 54 deltakere fra Netflix-showet tilbyr nå sine tjenester på videodelingsplattformen.

Prisene varierer veldig mellom spillere, med noen fanfavoritter for cameo-klipp. Hvis du ønsker å gi en du er glad i et personlig klipp av Trey Blutnicki (spiller 301) eller hans mor LeAnn (spiller 302), for eksempel i skrivende stund, kan det gjøres for mindre enn $35.

Artikkelen fortsetter etter annonse

Noen går til og med så langt som å heve prisene til 70 dollar, sier teamleder T.J. Når det gjelder Phil (451), som tapte mot Mai sist, «får» han også for $40.

Hvis det er én person vi sannsynligvis ikke har sett, er det Mai, som vant $4,56 millioner (ekskludert amerikanske skatter).